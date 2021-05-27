Demet Özdemir sevgilisi Oğuzhan Koç ile öpüşürken çekilen fotoğraflara isyan etti: Karşı dağdan evimizi çekeceğinize...

Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti, yakın arkadaşları Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Çağrı Telkıvıran'la tatil sezonunu hızlı açtı. Kiraladıkları guletle Fethiye'nin koylarını gezen genç aşıklar renkli görüntüleri ile gündem olmuştu. Sonrasında şezlongda güneşlenirken görüntüleri ortaya çıkan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çiftinin samimi halleri magazin sayfalarında yerini aldı. Dudak Dudağa görüntüleri hızla sosyal medyada da yayılan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in aşk dolu kareleri büyük ilgi gördü. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan güzel oyuncu Demet Özdemir gizlice çekilen fotoğraflara isyan etti. Otel olduğu iddia edilen yerin evlerinin bahçesi olduğunu açıklayan Demet Özdemir "Karşı dağdan evimizi çekeceğinize çaya gelseydinzi bari" dedi...