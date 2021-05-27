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Haberler Galeri Demet Özdemir sevgilisi Oğuzhan Koç ile öpüşürken çekilen fotoğraflara isyan etti: Karşı dağdan evimizi çekeceğinize...
Giriş Tarihi: 27.05.2021 14:40 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 14:45

sevgilisi ile çekilen fotoğraflara isyan etti: Karşı dağdan evimizi çekeceğinize...

- çifti, yakın arkadaşları ve sevgilisi 'la tatil sezonunu hızlı açtı. Kiraladıkları guletle 'nin koylarını gezen genç aşıklar renkli görüntüleri ile gündem olmuştu. Sonrasında şezlongda güneşlenirken görüntüleri ortaya çıkan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çiftinin samimi halleri magazin sayfalarında yerini aldı. görüntüleri hızla sosyal medyada da yayılan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in aşk dolu kareleri büyük ilgi gördü. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan güzel oyuncu Demet Özdemir gizlice çekilen fotoğraflara isyan etti. Otel olduğu iddia edilen yerin evlerinin bahçesi olduğunu açıklayan Demet Özdemir "Karşı dağdan evimizi çekeceğinize çaya gelseydinzi bari" dedi...

Demet Özdemir sevgilisi Oğuzhan Koç ile öpüşürken çekilen fotoğraflara isyan etti: Karşı dağdan evimizi çekeceğinize...

- çifti, yakın arkadaşları ve sevgilisi 'la tatil sezonunu hızlı açtı.

Demet Özdemir sevgilisi Oğuzhan Koç ile öpüşürken çekilen fotoğraflara isyan etti: Karşı dağdan evimizi çekeceğinize...

Kiraladıkları guletle 'nin koylarını gezen genç aşıklar renkli görüntüleri ile gündem olmuştu.

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Demet Özdemir sevgilisi Oğuzhan Koç ile öpüşürken çekilen fotoğraflara isyan etti: Karşı dağdan evimizi çekeceğinize...

Sonrasında şezlongda güneşlenirken görüntüleri ortaya çıkan ile çiftinin samimi halleri magazin sayfalarında yerini aldı.

Demet Özdemir sevgilisi Oğuzhan Koç ile öpüşürken çekilen fotoğraflara isyan etti: Karşı dağdan evimizi çekeceğinize...

görüntüleri hızla sosyal medyada da yayılan ile 'in aşk dolu kareleri büyük ilgi gördü.

Demet Özdemir sevgilisi Oğuzhan Koç ile öpüşürken çekilen fotoğraflara isyan etti: Karşı dağdan evimizi çekeceğinize...

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan güzel oyuncu gizlice çekilen fotoğraflara isyan etti.

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