Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşanıyor mu? Eser Yenenler o iddialara yanıt verdi! Evi terk etmişti...

Giriş Tarihi: 29.03.2023 10:33 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 10:41

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, geçen yıl ağustos ayında rüya gibi bir düğünle nikah masasına oturmuştu. Henüz evliliklerinde bir yılı bile dolduramayan çift hakkında geçen günlerde 'evlilikte kriz' iddiaları ortaya atılmıştı. Evi terk ettiği de konuşulan güzel oyuncu, "Evliliklerde böyle şeyler olur" demişti. Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un ilişkisinin akıbeti merak konusu olurken, çiftin yakın arkadaşı Eser Yenenler'den açıklama geldi. Konuyla ilgili konuşan Eser Yenenler, bakın Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un evliliği hakkında neler söyledi...