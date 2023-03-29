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Haberler Galeri Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşanıyor mu? Eser Yenenler o iddialara yanıt verdi! Evi terk etmişti...
Giriş Tarihi: 29.03.2023 10:33 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 10:41

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşanıyor mu? Eser Yenenler o iddialara yanıt verdi! Evi terk etmişti...

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, geçen yıl ağustos ayında rüya gibi bir düğünle nikah masasına oturmuştu. Henüz evliliklerinde bir yılı bile dolduramayan çift hakkında geçen günlerde 'evlilikte kriz' iddiaları ortaya atılmıştı. Evi terk ettiği de konuşulan güzel oyuncu, "Evliliklerde böyle şeyler olur" demişti. Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un ilişkisinin akıbeti merak konusu olurken, çiftin yakın arkadaşı Eser Yenenler'den açıklama geldi. Konuyla ilgili konuşan Eser Yenenler, bakın Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un evliliği hakkında neler söyledi...

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşanıyor mu? Eser Yenenler o iddialara yanıt verdi! Evi terk etmişti...

Geçen günlerde oyuncu çift Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un evliliklerinde kriz çıktığı iddiası sosyal medyaya damga vurmuştu. Demet Özdemir de konuyla ilgili, "Evliliklerde böyle şeyler olur" demişti.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşanıyor mu? Eser Yenenler o iddialara yanıt verdi! Evi terk etmişti...

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında rüya gibi bir düğünle dünyaevine giren çiftin evliliklerin akıbeti merak ediliyor.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşanıyor mu? Eser Yenenler o iddialara yanıt verdi! Evi terk etmişti...

Son olarak çiftin yakın arkadaşları Eser Yenenler konuyla ilgili konuştu.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşanıyor mu? Eser Yenenler o iddialara yanıt verdi! Evi terk etmişti...

Oyuncu Eser Yenenler önceki akşam bir arkadaşıyla Etiler'de bir mekândan çıkarken görüntülendi.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşanıyor mu? Eser Yenenler o iddialara yanıt verdi! Evi terk etmişti...

Demet Özdemir ile ayrılacakları konuşulan yakın dostu Oğuzhan Koç hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

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