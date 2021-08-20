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Haberler Galeri Demet Özdemir'den milyonluk anlaşma! Güzel oyuncu Demet Özdemir'in alacağı rakam dudak uçuklattı
Giriş Tarihi: 20.08.2021 11:30 Güncelleme Tarihi: 20.08.2021 11:35

Demet Özdemir'den milyonluk anlaşma! Güzel oyuncu Demet Özdemir'in alacağı rakam dudak uçuklattı

Şarkıcı Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen ünlü oyuncu Demet Özdemir, son dönemin en popüler isimleri arasında yer alıyor. "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisi ile bir süredir adından söz ettiren Demet Özdemir, yeni projeleri öncesi sevgilisi ile Ege'de sezonun yorgunluğunu attı. Şimdilerde yeni sezon için yoğun bir tempoya giren oyuncu, reklam yüzü olduğu kozmatik markası ile sözleşme yeniledi. Özdemir'in iki yıl için alacağı rakam ise dudak uçuklattı! İşte Demet Özdemir'in milyonluk anlaşmasının detayları...

Demet Özdemir’den milyonluk anlaşma! Güzel oyuncu Demet Özdemir’in alacağı rakam dudak uçuklattı

Şarkıcı Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen ünlü oyuncu Demet Özdemir, son dönemin en popüler isimleri arasında yer alıyor.

Demet Özdemir’den milyonluk anlaşma! Güzel oyuncu Demet Özdemir’in alacağı rakam dudak uçuklattı

"Doğduğun Ev Kaderindir" dizisi ile bir süredir adından söz ettiren Demet Özdemir, yeni projeleri öncesi sevgilisi ile Ege'de sezonun yorgunluğunu attı.

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Demet Özdemir’den milyonluk anlaşma! Güzel oyuncu Demet Özdemir’in alacağı rakam dudak uçuklattı

Şimdilerde yeni sezon için yoğun bir tempoya giren oyuncu, reklam yüzü olduğu kozmatik markası ile sözleşme yeniledi.

Demet Özdemir’den milyonluk anlaşma! Güzel oyuncu Demet Özdemir’in alacağı rakam dudak uçuklattı

Saçlarının güzelliği, fiziği ve oyunculuğuyla sadece Türkiye'de değil, dünyada da birçok kadının idolü olan Demet Özdemir, 2020'de markanın yeni serisinin reklam yüzü olmuş ve kısa sürede satışları patlatmıştı.

Demet Özdemir’den milyonluk anlaşma! Güzel oyuncu Demet Özdemir’in alacağı rakam dudak uçuklattı

Hürriyet'in haberine göre; Özdemir'in performansından çok mutlu olan marka, yeni kampanyasını da güzel oyuncuya emanet etti.

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