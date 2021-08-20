Demet Özdemir’den milyonluk anlaşma! Güzel oyuncu Demet Özdemir’in alacağı rakam dudak uçuklattı

Şarkıcı Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen ünlü oyuncu Demet Özdemir, son dönemin en popüler isimleri arasında yer alıyor. "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisi ile bir süredir adından söz ettiren Demet Özdemir, yeni projeleri öncesi sevgilisi ile Ege'de sezonun yorgunluğunu attı. Şimdilerde yeni sezon için yoğun bir tempoya giren oyuncu, reklam yüzü olduğu kozmatik markası ile sözleşme yeniledi. Özdemir'in iki yıl için alacağı rakam ise dudak uçuklattı! İşte Demet Özdemir'in milyonluk anlaşmasının detayları...