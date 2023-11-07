Demet Şener İbrahim Kutluay’a açtı ağzını yumdu gözünü! ‘İnsan bununla ilgili gazeteye çıkmaya utanır’

Ünlü manken Demet Şener ile İbrahim Kutuay 2005'te dünyaevine girmişti. İki çocukları olan ikili, 2018 yılında boşanmıştı.

"ÖMER'İN DİŞ TELİNİ BİLE YAPTIRMADI"

Son olarak 46 yaşındaki ünlü model ve oyuncu Demet Şener, 2. Sayfa programına katıldı. Şener, eski eşi İbrahim Kutluay hakkındaki sözleriyle dikkat çekti. Kutluay'ın "Çocuklar 4 gün annede, 3 gün bende kalıyor" sözlerine tepki gösteren Demet Şener "Öyle bir şey yok. Çocuklar hep bende kalıyor. Ömer'in diş telini bile yaptırmadı. İnsan bununla ilgili gazeteye çıkmaya utanır!" dedi.