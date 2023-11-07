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Haberler Galeri Demet Şener İbrahim Kutluay'a açtı ağzını yumdu gözünü! ‘İnsan bununla ilgili gazeteye çıkmaya utanır’
Giriş Tarihi: 07.11.2023 15:51 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023 15:54

Demet Şener İbrahim Kutluay'a açtı ağzını yumdu gözünü! ‘İnsan bununla ilgili gazeteye çıkmaya utanır’

İbrahim Kutluay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı İrem Kutluay ve oğlu Ömer Kutluay'a düşkünlüğüyle bilinen Demet Şener, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Demet Şener eski eşi İbrahim Kutluay'ı canlı yayında hedef aldı. Şener, eski eşinin çocuklarının ihtiyaçlarıyla ilgilenmediğini iddia ederek, "Çocuklar hep bende kalıyor. Ömer'in diş telini bile yaptırmadı" dedi.

Demet Şener İbrahim Kutluay’a açtı ağzını yumdu gözünü! ‘İnsan bununla ilgili gazeteye çıkmaya utanır’

Ünlü manken Demet Şener ile İbrahim Kutuay 2005'te dünyaevine girmişti. İki çocukları olan ikili, 2018 yılında boşanmıştı.

"ÖMER'İN DİŞ TELİNİ BİLE YAPTIRMADI"

Son olarak 46 yaşındaki ünlü model ve oyuncu Demet Şener, 2. Sayfa programına katıldı. Şener, eski eşi İbrahim Kutluay hakkındaki sözleriyle dikkat çekti. Kutluay'ın "Çocuklar 4 gün annede, 3 gün bende kalıyor" sözlerine tepki gösteren Demet Şener "Öyle bir şey yok. Çocuklar hep bende kalıyor. Ömer'in diş telini bile yaptırmadı. İnsan bununla ilgili gazeteye çıkmaya utanır!" dedi.

Demet Şener İbrahim Kutluay’a açtı ağzını yumdu gözünü! ‘İnsan bununla ilgili gazeteye çıkmaya utanır’

"BU KADARINA DA SESSİZ KALMAYACAĞIM"
"Bunun protokolde yazması mı gerekir oğlum gel neyse yaparız demesi lazım. Git annen yapsın git annen alsın, ben nafaka veriyorum.

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Demet Şener İbrahim Kutluay’a açtı ağzını yumdu gözünü! ‘İnsan bununla ilgili gazeteye çıkmaya utanır’

Bu kadarına da sessiz kalamayacağım "diyen Demet Şener eski eşine sert çıktı.

Demet Şener İbrahim Kutluay’a açtı ağzını yumdu gözünü! ‘İnsan bununla ilgili gazeteye çıkmaya utanır’

Sosyal medyada 1 milyon kişinin takip ettiği ünlü manken Demet Şener paylaşımlarıyla ilgi odağı oluyor...

Demet Şener İbrahim Kutluay’a açtı ağzını yumdu gözünü! ‘İnsan bununla ilgili gazeteye çıkmaya utanır’

Geçtiğimiz yaza tatil pozlarıyla damga vuran 46 yaşındaki deneyimli manken özel hayatı ile de merak konusu oluyor.

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