Giriş Tarihi: 10.06.2024 06:49
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
06:59
Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın kızları İrem 18 oldu! Demet Şener'in doğum günü paylaşımına İrem'in güzelliği damga vurdu!
Deneyimli manken Demet Şener kariyerinin yanı sıra aile hayatıyla da dikkat çekiyor. Çocuklarına oldukça düşkün olan anne Demet Şener, oğlu Ömer ve kızı İrem Kutluay ile sosyal medyada sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Demet Şener son olarak İbrahim Kutluay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı İrem Kutluay'ın yeni yaşını sosyal medyadan kutladı. Kızının çocukluk karelerinin yanı sıra son halini de paylaşan Demet Kutluay'a beğeni ve tebrik mesajları yağdı. Tescilli güzellerimizden olan Demet Şener'in 18'ine basan kızı İrem Kutluay da en az annesi kadar zarif ve dikkat çekici. İşte güzelliğini annesinden, uzun boyunu babasından alan İrem Kutluay...