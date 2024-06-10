Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın kızları İrem 18 oldu! Demet Şener'in doğum günü paylaşımına İrem'in güzelliği damga vurdu!
Giriş Tarihi: 10.06.2024 06:49 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 06:59

Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın kızları İrem 18 oldu! Demet Şener'in doğum günü paylaşımına İrem'in güzelliği damga vurdu!

Deneyimli manken Demet Şener kariyerinin yanı sıra aile hayatıyla da dikkat çekiyor. Çocuklarına oldukça düşkün olan anne Demet Şener, oğlu Ömer ve kızı İrem Kutluay ile sosyal medyada sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Demet Şener son olarak İbrahim Kutluay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı İrem Kutluay'ın yeni yaşını sosyal medyadan kutladı. Kızının çocukluk karelerinin yanı sıra son halini de paylaşan Demet Kutluay'a beğeni ve tebrik mesajları yağdı. Tescilli güzellerimizden olan Demet Şener'in 18'ine basan kızı İrem Kutluay da en az annesi kadar zarif ve dikkat çekici. İşte güzelliğini annesinden, uzun boyunu babasından alan İrem Kutluay...

Demet Şener ile İbrahim Kutluay’ın kızları İrem 18 oldu! Demet Şener’in doğum günü paylaşımına İrem’in güzelliği damga vurdu!

Demet Şener, eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile 2005 yılında nikah masasına oturmuştu. İkilinin bu evlilikten İrem ile Ömer adlarında iki evladı dünyaya geldi.

Demet Şener ile İbrahim Kutluay’ın kızları İrem 18 oldu! Demet Şener’in doğum günü paylaşımına İrem’in güzelliği damga vurdu!

2016 yılında ihanet iddiasıyla dava açan Demet Şener, eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'dan olaylı bir süreç sonrası Ocak 2018'de boşanmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Demet Şener ile İbrahim Kutluay’ın kızları İrem 18 oldu! Demet Şener’in doğum günü paylaşımına İrem’in güzelliği damga vurdu!

Demet Şener, 2019 yılında evlendiği iş insanı Cenk Küpeli'de de aradığı mutluluğu bulamadı. Çift 2021 yılında yollarını ayırdı.

Demet Şener ile İbrahim Kutluay’ın kızları İrem 18 oldu! Demet Şener’in doğum günü paylaşımına İrem’in güzelliği damga vurdu!

Ünlü manken, biten iki evliliğinin ardından aşkı Tolga Arman'da buldu.

Demet Şener ile İbrahim Kutluay’ın kızları İrem 18 oldu! Demet Şener’in doğum günü paylaşımına İrem’in güzelliği damga vurdu!

Arman ile mutlu ilişkisine hız kesmeden devam eden ünlü isim, sevgilisini çocuklarıyla da tanıştırmıştı.

SON DAKİKA