HaberlerGaleriDemet Şener onun adını duymaya tahammül bile edemiyor! Demet Şener en büyük korkusunu açıkladı...
Giriş Tarihi: 10.04.2021 10:36Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 10:38
Demet Şener onun adını duymaya tahammül bile edemiyor! Demet Şener en büyük korkusunu açıkladı...
İbrahim Kutluay ile sancılı bir boşanma sürecinden sonra 2019 yılında Cenk Küpeli ile nikah masasına oturan Demet Şener, iki evliliğinde de umduğunu bulamadı. İrem ve Ömer adında iki çocuğu olan Demet Şener, şimdilerde sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Her hareketi ve açıklamasıyla merak uyandıran Şener, son olarak en büyük korkusunu açıkladı. Demet Şener, çocukluğunda izlediği Jaws filmlerinden çok etkilendiği için köpek balığı fobisi oluştuğunu, bu yüzden denize asla yalnız giremediğini belirtti.