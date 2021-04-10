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Haberler Galeri Demet Şener onun adını duymaya tahammül bile edemiyor! Demet Şener en büyük korkusunu açıkladı...
Giriş Tarihi: 10.04.2021 10:36 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 10:38

onun adını duymaya tahammül bile edemiyor! Demet Şener en büyük korkusunu açıkladı...

ile sancılı bir boşanma sürecinden sonra 2019 yılında ile nikah masasına oturan , iki evliliğinde de umduğunu bulamadı. İrem ve Ömer adında iki çocuğu olan Demet Şener, şimdilerde sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Her hareketi ve açıklamasıyla merak uyandıran Şener, son olarak en büyük korkusunu açıkladı. Demet Şener, çocukluğunda izlediği filmlerinden çok etkilendiği için fobisi oluştuğunu, bu yüzden denize asla yalnız giremediğini belirtti.

MERVE YURTYAPAN
Demet Şener onun adını duymaya tahammül bile edemiyor! Demet Şener en büyük korkusunu açıkladı...

, 1995 yılında Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda birinci olduktan sonra hayatı değişti. Mankenlikteki başarısını oyunculukta da devam ettiren tescilli güzel, 1997 yılında Bir Demet Tiyatro'da rol almış, ardından da Kahpe Bizans filmiyle sinemaya adım atmıştı.

Demet Şener onun adını duymaya tahammül bile edemiyor! Demet Şener en büyük korkusunu açıkladı...

Birçok film ve dizide rol alan Şener, mankenliği hiçbir zaman geri plana atmadı. Ünlü modacıların defilelerinde podyuma çıkan Şener, hâlâ özel projelerin aranılan mankenleri arasında yer alıyor.

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Demet Şener onun adını duymaya tahammül bile edemiyor! Demet Şener en büyük korkusunu açıkladı...

Evliliğinden İrem ve Ömer isimli iki çocuğu da olan ünlü güzel, geçtiğimiz yıl da ticarete adım attı.

Demet Şener onun adını duymaya tahammül bile edemiyor! Demet Şener en büyük korkusunu açıkladı...

Stiliyle her zaman beğenilen Şener, kendi adını taşıyan giyim markasıyla da hem Türkiye'de, hem de yurt dışında büyük ilgi gördü.

Demet Şener onun adını duymaya tahammül bile edemiyor! Demet Şener en büyük korkusunu açıkladı...

Ekranlarda her zaman pozitif ve şen kahkahalarıyla görmeye alışık olduğumuz Türkiye güzelinin çok ilginç bir korkusu var.

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