Giriş Tarihi: 16.09.2024 07:49
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024
07:50
Demet Şener’den kızına hüzünlü veda! İrem Kutluay artık İngiltere’de üniversite okuyacak! “Annesinin güçlü kızı…”
Ünlü manken Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın kızları İrem Kutluay üniversiteli oldu. İrem Kutluay, Exeter Üniversitesi'nde yeni eğitim hayatına başladı. 47 yaşındaki Demet Şener, sosyal medyayı en aktif kullanan ünlüler arasında. İki çocuk annesi Demet Şener oğlu Ömer Kutluay ve kızı İrem Kutluay ile bol bol fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmiyor. Son olarak kızı İrem Kutluay'ı İngiltere'deki okuluna götüren Demet Şener, kızından ayrılırken duygu yüklü paylaşımlar yaptı. Demet Şener'in hüzün dolu sözleri sosyal medyada gündem oldu. İşte o paylaşımlar…