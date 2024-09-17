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Haberler Galeri Demet Şener’in boğazı düğüm düğüm oldu! Kızı İrem Kutluay’a böyle veda etti!
Giriş Tarihi: 17.09.2024 13:08 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 13:09

Demet Şener’in boğazı düğüm düğüm oldu! Kızı İrem Kutluay’a böyle veda etti!

Ünlü manken Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın kızları İrem Kutluay üniversiteli oldu. İrem Kutluay, Exeter Üniversitesi'nde yeni eğitim hayatına başladı. 47 yaşındaki Demet Şener, sosyal medyayı en aktif kullanan ünlüler arasında. İki çocuk annesi Demet Şener oğlu Ömer Kutluay ve kızı İrem Kutluay ile bol bol fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmiyor. Son olarak kızı İrem Kutluay'ı İngiltere'deki okuluna götüren Demet Şener, kızından ayrılırken duygu yüklü paylaşımlar yaptı. Demet Şener'in hüzün dolu sözleri sosyal medyada gündem oldu. İşte o paylaşımlar…

Demet Şener’in boğazı düğüm düğüm oldu! Kızı İrem Kutluay’a böyle veda etti!

Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın mutlu günü. İbrahim Kutluay ile 2005 yılında evlenen Demet Şener, 2006'da kızı İrem'i 2009 ise oğlu Ömer'i kucağına almıştı. Ünivesiteli olan İrem Kutluay eğitim hayatına İngiltere'de devam edecek.

Demet Şener’in boğazı düğüm düğüm oldu! Kızı İrem Kutluay’a böyle veda etti!

Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın kızları İrem Kutluay, Exeter Üniversitesi'nde eğitim görmek için İngiltere'ye gitti.

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Demet Şener’in boğazı düğüm düğüm oldu! Kızı İrem Kutluay’a böyle veda etti!

Demet Şener, kızı İrem ile birlikte İngiltere'ye gitti. Kızını yalnız bırakmayan 47 yaşındaki ünlü manken duyguları paylaştı.

Demet Şener’in boğazı düğüm düğüm oldu! Kızı İrem Kutluay’a böyle veda etti!

Demet Şener, son paylaşımına duygu yüklü bir not ekledi: Harika bir 24 saat geçirdik. İremimle Londra'da şimdi Exeter'e doğru trende gidiyoruz… Hem onun hem de benim için yeni hayatımızın başlangıcı. Ömer zaten uzakta şimdi İrem de gidiyor.

Demet Şener’in boğazı düğüm düğüm oldu! Kızı İrem Kutluay’a böyle veda etti!

Boğazım hep düğümlü ama aynı Ömer'de yaptığım gibi hep mutlulukla pozitif konuşmalar yapıyorum.

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