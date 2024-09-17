Demet Şener’in boğazı düğüm düğüm oldu! Kızı İrem Kutluay’a böyle veda etti!

Demet Şener, son paylaşımına duygu yüklü bir not ekledi: Harika bir 24 saat geçirdik. İremimle Londra'da şimdi Exeter'e doğru trende gidiyoruz… Hem onun hem de benim için yeni hayatımızın başlangıcı. Ömer zaten uzakta şimdi İrem de gidiyor.