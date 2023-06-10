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Haberler Galeri Demet Şener'in kızı İrem Kutluay 17 oldu! Doğum günü kızı İrem Kutluay güzelliğiyle annesi Demet Şener'i gölgede bıraktı!
Giriş Tarihi: 10.06.2023 06:57 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023 07:21

Demet Şener'in kızı İrem Kutluay 17 oldu! Doğum günü kızı İrem Kutluay güzelliğiyle annesi Demet Şener'i gölgede bıraktı!

Son olarak sevgilisi Tolga Arman ile Bodrum tatiline çıkan Demet Şener özel yaşantısı ile ilgili sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunmaktan geri kalmıyor. Demet Şener son olarak kızı İrem Kutluay'ın yeni yaşını paylaştığı kare ile kutladı. Demet Şener'in 17 yaşına basan kızı İrem Kutluay ile paylaşımına yorum yağdı. Annesinin boyunu geçen İrem Kutluay güzelliğiyle de annesini gölgede bıraktı. Sosyal medya hesabında İrem Kutluay'ın çocukluk karelerini de yayınlayan Demet Şener ile kızı İrem Kutluay'a beğeni yağdı. İşte İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in kızları İrem Kutluay'ın son hali...

Demet Şener’in kızı İrem Kutluay 17 oldu! Doğum günü kızı İrem Kutluay güzelliğiyle annesi Demet Şener’i gölgede bıraktı!

Tatil pozlarıyla son günlerde adından sıkça söz ettiren Demet Şener'in aşktan adeta ayakları yerden kesilmiş halde. Sevgilisi Tolga Arman ile tatile çıkan Demet Şener Bodrum'da denizin ve güneşin keyfini sürdü.

Demet Şener’in kızı İrem Kutluay 17 oldu! Doğum günü kızı İrem Kutluay güzelliğiyle annesi Demet Şener’i gölgede bıraktı!

Sevgilisi ile tatil pozlarını ardı ardına paylaşan Demet Şener, bikinili pozlarıyla da dikkat çekmişti. Fit hali ile yıllara meydan okuyan Demet Şener'e övgüler yağmıştı.

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Demet Şener’in kızı İrem Kutluay 17 oldu! Doğum günü kızı İrem Kutluay güzelliğiyle annesi Demet Şener’i gölgede bıraktı!

Demet Şener özel yaşantısı ile ilgili sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunmaktan geri kalmıyor.

Demet Şener’in kızı İrem Kutluay 17 oldu! Doğum günü kızı İrem Kutluay güzelliğiyle annesi Demet Şener’i gölgede bıraktı!

Demet Şener son olarak kızı İrem Kutluay'ın yeni yaşını paylaştığı kare ile kutladı.

Demet Şener’in kızı İrem Kutluay 17 oldu! Doğum günü kızı İrem Kutluay güzelliğiyle annesi Demet Şener’i gölgede bıraktı!

Demet Şener'in 17 yaşına basan kızı İrem Kutluay ile paylaşımına yorum yağdı. Annesinin boyunu geçen İrem Kutluay güzelliğiyle de annesini gölgede bıraktı. S

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