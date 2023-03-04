Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz’ın hayallerini sıraladığı liste yürek sızlattı! Taha Duymaz’ın ablasından duygulandıran paylaşım!

SON DAKİKA: Hatay'da enkaz altında kalarak hayata veda eden fenomen Taha Duymaz'ın hayattaki hedeflerini sıraladığı liste yürekleri sızlattı. Taha Duymaz'ın enkaz altında kaldığı haberini ilk aldığı andan itibaren tüm imkanlarını seferber eden Dilan Polat, fenomenin ailesini ise umursamazlıkla suçlamıştı. Ablasının 5 gün sonra gittiği enkaz başından paylaşımlar yapması ve Taha Duymaz'ın sosyal medya hesaplarında düzenlemelerde bulunması tepkilerin odağı olmuştu. Enkazdan 12 gün sonra cansız bedeni çıkarılan Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımlarla hüzünlendirdi. İşte Taha Duymaz'ın hayallerini sıraladığı o liste...