Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz’ın hayallerini sıraladığı liste yürek sızlattı! Taha Duymaz’ın ablasından duygulandıran paylaşım!

Enkaz altında kalarak 19 yaşında hayata veda eden Taha Duymaz'ın ardından ailesi ile fenomenler arasındaki gerilim olmuş Taha Duymaz'ın haberini ilk aldığı andan itibaren tüm imkanlarını seferber eden Dilan Polat, fenomenin ailesini ise umursamazlıkla suçlamıştı. Ablasının 5 gün sonra gittiği enkaz başından paylaşımlar yapması ve Taha Duymaz'ın sosyal medya hesaplarında düzenlemelerde bulunması tepkilerin odağı olmuştu.