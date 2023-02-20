Video Magazin Ebru Polat, Taha Duymaz’ın uğradığı zorbalıklara isyan etti! "Defolun gidin" | Video
Ebru Polat, Taha Duymaz’ın uğradığı zorbalıklara isyan etti! 

Ebru Polat, Taha Duymaz’ın uğradığı zorbalıklara isyan etti! "Defolun gidin" | Video

20.02.2023 | 15:45

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü meydana gelen 7.7'lik ve 7.6'lık depremler, büyük yıkıma neden oldu. Ülkemizi sarsan depremler, on binlerce canımızı aldı. Türkiye asrın felaketinde tek yürek olurken, genç fenomen Taha Duymaz'dan da acı haber geldi. 19 yaşındaki fenomenin cansız bedenine ulaşıldı. Vefatı sonrası birçok ünlü isim de Taha Duymaz'a duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Son olarak, Taha Duymaz'ın yaşarken uğradığı zorbalıklara üzülen Ebru Polat, sosyal medya hesabından isyan etti.

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