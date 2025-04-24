Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Depreme çekim yaparken yakalanan oyuncu Fulya Zenginer’den açıklama: Deli gömleğine bir adım daha yaklaştım!
Giriş Tarihi: 24.04.2025 23:35 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 23:35

Depreme çekim yaparken yakalanan oyuncu Fulya Zenginer’den açıklama: Deli gömleğine bir adım daha yaklaştım!

Dün İstanbul'da meydana gelen 6,2 şiddetindeki depreme yakalandığı anları paylaşan oyuncu Fulya Zenginer, yeni bir paylaşım yaptı. Fulya Zenginer, o anlarda neler yaşadığını takipçileriyle paylaştı. Deprem olduğu sırada anne olmanın verdiği iç güdüyle oğlunun yanına koştuğunu anlatan oyuncu, takipçilerine o an hissettiklerini anlattı. İşte Fulya Zenginer'in o açıklaması!

Depreme çekim yaparken yakalanan oyuncu Fulya Zenginer’den açıklama: Deli gömleğine bir adım daha yaklaştım!

Depremin yaşandığı sırada evinde video çeken Zenginer, o dakikaları sosyal medya hesabından "Fazla sallamadı, abartıyorsunuz diyenler fikrini değiştirebilir…" notuyla paylaştı.

Depreme çekim yaparken yakalanan oyuncu Fulya Zenginer’den açıklama: Deli gömleğine bir adım daha yaklaştım!

Sarsıntının şiddetinin net bir şekilde görülebildiği videoda, önce ortamda hafif bir sallantı başlıyor, ardından telefonun titreyerek yerinden düşmesiyle görüntü kapanıyor. Oyuncu, görüntünün devamında yer almasa da yaşadığı korkuyu takipçilerine yazılı olarak aktardı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Depreme çekim yaparken yakalanan oyuncu Fulya Zenginer’den açıklama: Deli gömleğine bir adım daha yaklaştım!

"Tam içerik çekiyordum, o kadar kötü sallandık ki... Hepimize geçmiş olsun. İnşallah herkes iyidir," diyen Zenginer, yaşadığı anı daha da detaylandırarak şu sözlerle anlattı: "İlk düşündüğüm şey çocuğumdu. Kamerayı bırakıp koşarak onun odasına gittim. O an zaman duruyor, başka hiçbir şey umurumda olmadı. Her şey bir anda gerçekleşti."

Depreme çekim yaparken yakalanan oyuncu Fulya Zenginer’den açıklama: Deli gömleğine bir adım daha yaklaştım!

Zenginer'in bu paylaşımı, özellikle anne olan takipçileri arasında yoğun etkileşim aldı. Birçok kullanıcı destek mesajlarıyla ünlü oyuncuya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Oyuncu Fulya Zenginer depreme çekim yaparken yakalandı! Bağırarak çocuğuna böyle koştu | Video

Depreme çekim yaparken yakalanan oyuncu Fulya Zenginer’den açıklama: Deli gömleğine bir adım daha yaklaştım!

2019 yılında iş insanı Kuntay Tarık Evren ile evlenen Fulya Zenginer, 2022 yılında ilk kez anne olmuştu. Sosyal medyada sıkça ailesiyle birlikte geçirdiği anları paylaşan ve sade yaşam tarzıyla dikkat çeken oyuncu, yaşadığı bu olayla birlikte deprem gerçeğini yeniden gündeme taşıdı.