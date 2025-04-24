Giriş Tarihi: 24.04.2025 23:35
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025
23:35
Depreme çekim yaparken yakalanan oyuncu Fulya Zenginer’den açıklama: Deli gömleğine bir adım daha yaklaştım!
Dün İstanbul'da meydana gelen 6,2 şiddetindeki depreme yakalandığı anları paylaşan oyuncu Fulya Zenginer, yeni bir paylaşım yaptı. Fulya Zenginer, o anlarda neler yaşadığını takipçileriyle paylaştı. Deprem olduğu sırada anne olmanın verdiği iç güdüyle oğlunun yanına koştuğunu anlatan oyuncu, takipçilerine o an hissettiklerini anlattı. İşte Fulya Zenginer'in o açıklaması!