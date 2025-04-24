Depreme çekim yaparken yakalanan oyuncu Fulya Zenginer’den açıklama: Deli gömleğine bir adım daha yaklaştım!

"Tam içerik çekiyordum, o kadar kötü sallandık ki... Hepimize geçmiş olsun. İnşallah herkes iyidir," diyen Zenginer, yaşadığı anı daha da detaylandırarak şu sözlerle anlattı: "İlk düşündüğüm şey çocuğumdu. Kamerayı bırakıp koşarak onun odasına gittim. O an zaman duruyor, başka hiçbir şey umurumda olmadı. Her şey bir anda gerçekleşti."