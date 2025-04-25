Giriş Tarihi: 25.04.2025 07:36
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025
07:39
Depremi fırsata çevirenler! "Birlik olmamız gerekirken siyasetle zehir saçıyorlar!"
İstanbul
'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan panik havası sadece sokakta değil, sosyal medyada da kendini gösterdi. Gazeteci Tuba Kalçık, hem toplumun deprem anında nasıl kenetlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor hem de sosyal medyada panik ve nefret pompalayanlara karşı uyarılarda bulunuyor. Kalçık'ın yazısı, bir yandan dezenformasyonun geldiği korkutucu noktayı gözler önüne sererken diğer yandan da gençlik arasında artan şiddet eğilimine dair çarpıcı tespitler içeriyor. İşte detaylar...