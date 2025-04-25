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Giriş Tarihi: 25.04.2025 07:36 Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 07:39

Depremi fırsata çevirenler! "Birlik olmamız gerekirken siyasetle zehir saçıyorlar!"

İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan panik havası sadece sokakta değil, sosyal medyada da kendini gösterdi. Gazeteci Tuba Kalçık, hem toplumun deprem anında nasıl kenetlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor hem de sosyal medyada panik ve nefret pompalayanlara karşı uyarılarda bulunuyor. Kalçık'ın yazısı, bir yandan dezenformasyonun geldiği korkutucu noktayı gözler önüne sererken diğer yandan da gençlik arasında artan şiddet eğilimine dair çarpıcı tespitler içeriyor. İşte detaylar...

Tuba KALÇIK
Depremi fırsata çevirenler! Birlik olmamız gerekirken siyasetle zehir saçıyorlar!

İstanbul depremi ile büyük korku yaşadık. 6.2 şiddetindeki deprem İstanbulluların yüreğini ağzına getirdi. Hepimize büyük geçmiş olsun. Depremle ilgili gelişmeleri takip etmek için sosyal medyaya girdim. 'Keşke hiç bakmasaydım' dedirtecek paylaşımlar gördüm. Anlaşılan geçmişten hiç ders çıkarılmamış...

Depremi fırsata çevirenler! Birlik olmamız gerekirken siyasetle zehir saçıyorlar!

Toplumdaki korku ve paniği körükleyecek paylaşımlar mı dersiniz, bilerek dezenformasyon yapanlar mı dersiniz... Bir de bu ortamı fırsata çeviren muhalif tipler var ki akıl alır gibi değil. Artçı depremler devam ederken bile siyaset yapıyorlar. Millet sokağa dökülmüş korkudan, bunlar da klavye başında salyalarını akıta akıta tweet atıyorlar. Bunu yapanlar arasında muhalif gazetecilerin de olması bana pes dedirtirdi. Trol ruhlu gazeteciler bunlar...

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Depremi fırsata çevirenler! Birlik olmamız gerekirken siyasetle zehir saçıyorlar!

YALAN PAYLAŞIMLAR
Gerçi bu tipler aynı şeyi Kahramanmaraş depreminde de yapmışlardı. Sosyal medyadaki yalan paylaşımları ile halkı nasıl korku ve paniğe sürüklediklerini hatırlıyoruz. Tam gaz aynı dezenformasyona devam ediyorlar... Hükümeti suçlayalım da ne olursa olsun kafasıyla yalan, yanlış konuşmayı adeta alışkanlık haline getirdiler.

Depremi fırsata çevirenler! Birlik olmamız gerekirken siyasetle zehir saçıyorlar!

Hiç utanmadan, sıkılmadan. Millet olarak birlik içinde hareket etmemiz gereken böyle dönemlerde bile siyasi nefretle hareket etmek tam bir akıl tutulmasıdır. Allah böylelerine şifa versin. Umarım bu ruh halinden kurtulurlar...


Depremi fırsata çevirenler! Birlik olmamız gerekirken siyasetle zehir saçıyorlar!

GENÇLİK NEREYE GİDİYOR?
14 yaşında hayattan koparılan bir çocuk Mattia Ahmet Minguzzi. Yaşasaydı 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 15 yaşına girecekti. Allah ailesine sabır versin.