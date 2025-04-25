Depremi fırsata çevirenler! "Birlik olmamız gerekirken siyasetle zehir saçıyorlar!"

Toplumdaki korku ve paniği körükleyecek paylaşımlar mı dersiniz, bilerek dezenformasyon yapanlar mı dersiniz... Bir de bu ortamı fırsata çeviren muhalif tipler var ki akıl alır gibi değil. Artçı depremler devam ederken bile siyaset yapıyorlar. Millet sokağa dökülmüş korkudan, bunlar da klavye başında salyalarını akıta akıta tweet atıyorlar. Bunu yapanlar arasında muhalif gazetecilerin de olması bana pes dedirtirdi. Trol ruhlu gazeteciler bunlar...