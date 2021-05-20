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Haberler Galeri Deren Talu mini şortu ile ev hali Instagram'ı salladı! Sıfır makyaj Deren Talu'ya beğeni yağdı...
Giriş Tarihi: 19.05.2021 11:51 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 10:07

mini şortu ile Instagram'ı salladı! Sıfır makyaj Deren Talu'ya beğeni yağdı...

Son olarak dizisinde karakterini canlandıran 'nin kızı genç yaşına rağmen kariyerinde emin adımlarla ilerliyor. Güzelliğiyle dikkat çeken Deren Talu uzun bir süredir ile aşk yapıyor. Sık sık sevgilisi ile paylaşımlarda bulunan genç oyuncu Deren Talu geçtiğimiz haftalarda sevgilisinin kucağında verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Son olarak paylaşan Deren Talu ile beğeni topladı. Mini şortu ile ayna karşısında verdiği poz ile sosyal medyada ilgi odağı olan de pozu kadar dikkat çekti. İşte Defne Samyeli'nin kızı ...

Deren Talu mini şortu ile ev hali Instagram'ı salladı! Sıfır makyaj Deren Talu'ya beğeni yağdı...

Son olarak dizisinde karakterini canlandıran 'nin kızı genç yaşına rağmen kariyerinde emin adımlarla ilerliyor.

Deren Talu mini şortu ile ev hali Instagram'ı salladı! Sıfır makyaj Deren Talu'ya beğeni yağdı...

Güzelliğiyle dikkat çeken uzun bir süredir ile aşk yapıyor.

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Deren Talu mini şortu ile ev hali Instagram'ı salladı! Sıfır makyaj Deren Talu'ya beğeni yağdı...

Sık sık sevgilisi ile paylaşımlarda bulunan genç oyuncu geçtiğimiz haftalarda sevgilisinin kucağında verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Deren Talu mini şortu ile ev hali Instagram'ı salladı! Sıfır makyaj Deren Talu'ya beğeni yağdı...

Son olarak paylaşan ile beğeni topladı.

Deren Talu mini şortu ile ev hali Instagram'ı salladı! Sıfır makyaj Deren Talu'ya beğeni yağdı...

Mini şortu ile ayna karşısında verdiği poz ile sosyal medyada ilgi odağı olan 'nun de pozu kadar dikkat çekti.

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