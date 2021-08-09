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Haberler Galeri Deren Talu tam bir estetik harikası çıktı! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz hali ağızları açık bıraktı!
Giriş Tarihi: 09.08.2021 14:18 Güncelleme Tarihi: 09.08.2021 14:19

Deren Talu tam bir estetik harikası çıktı! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz hali ağızları açık bıraktı!

Eski spiker şimdilerde ise şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle ön plana çıkan Defne Samyeli ile kızı Deren Talu son olarak tatil fotoğraflarıyla sosyal medyayı sallamıştı. Fit vücuduyla dikkat çeken Defne Samyeli'nin kızları Deren Talu ve Derin Talu da en az kendisi kadar popüler. Özellikle oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Deren Talu sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Son olarak güzelliği ile adından söz ettiren Deren Talu'nun estetiksiz halleri sosyal medyanın diline düştü. Deren Talu'nun eski fotoğraflarını görenler "Deren de estetik harikasıymış" demeden edemedi... İşte Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz hali...

Deren Talu tam bir estetik harikası çıktı! Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu’nun estetiksiz hali ağızları açık bıraktı!

Eski spiker şimdilerde ise şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle ön plana çıkan Defne Samyeli ile kızı Deren Talu son olarak tatil fotoğraflarıyla sosyal medyayı sallamıştı.

Deren Talu tam bir estetik harikası çıktı! Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu’nun estetiksiz hali ağızları açık bıraktı!

Fit vücuduyla dikkat çeken Defne Samyeli'nin kızları Deren Talu ve Derin Talu da en az kendisi kadar popüler.

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Deren Talu tam bir estetik harikası çıktı! Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu’nun estetiksiz hali ağızları açık bıraktı!

Özellikle oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Deren Talu sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

Deren Talu tam bir estetik harikası çıktı! Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu’nun estetiksiz hali ağızları açık bıraktı!

Son olarak güzelliği ile adından söz ettiren Deren Talu'nun estetiksiz halleri sosyal medyanın diline düştü.

Deren Talu tam bir estetik harikası çıktı! Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu’nun estetiksiz hali ağızları açık bıraktı!

Deren Talu'nun eski fotoğraflarını görenler "Deren de estetik harikasıymış" demeden edemedi... İşte Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz hali...

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