Giriş Tarihi: 26.02.2023 10:54
Güncelleme Tarihi: 26.02.2023
11:00
Derya Şensoy babası Ferhan Şensoy'u doğum gününde böyle andı! 'Babası kılıklı' oldum
Sinema ve tiyatronun duayen isimlerinden Ferhan Şensoy 2021 yılının ağustos ayında hayata veda etmişti. kalp damar hastalıkları ve solunum yetmezliği nedeniyle 70 yaşında hayatını kaybeden Ferhan Şensoy'un ölümü sanat camiasını yasa boğmuştu. Derya Şensoy, babası Ferhan Şensoy'u doğum gününde unutmadı. Derya Şensoy'un paylaşımına takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağdı. İşte Derya Şensoy'un duygulandıran paylaşımı…