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Haberler Galeri Derya Şensoy babası Ferhan Şensoy'u doğum gününde böyle andı! 'Babası kılıklı' oldum
Giriş Tarihi: 26.02.2023 10:54 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 11:00

Derya Şensoy babası Ferhan Şensoy'u doğum gününde böyle andı! 'Babası kılıklı' oldum

Sinema ve tiyatronun duayen isimlerinden Ferhan Şensoy 2021 yılının ağustos ayında hayata veda etmişti. kalp damar hastalıkları ve solunum yetmezliği nedeniyle 70 yaşında hayatını kaybeden Ferhan Şensoy'un ölümü sanat camiasını yasa boğmuştu. Derya Şensoy, babası Ferhan Şensoy'u doğum gününde unutmadı. Derya Şensoy'un paylaşımına takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağdı. İşte Derya Şensoy'un duygulandıran paylaşımı…

Derya Şensoy babası Ferhan Şensoy’u doğum gününde böyle andı! ’Babası kılıklı’ oldum

Kalp damar hastalıkları ve solunum yetmezliği nedeniyle İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi gören usta sanatçı Ferhan Şensoy, 2021 yılının Ağustos ayında hayatını kaybetti.

Derya Şensoy babası Ferhan Şensoy’u doğum gününde böyle andı! ’Babası kılıklı’ oldum

70 yaşında hayata gözlerini yuman Ferhan Şensoy'un ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğmuştu.

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Derya Şensoy babası Ferhan Şensoy’u doğum gününde böyle andı! ’Babası kılıklı’ oldum

Babasına olan özlemini her defasında dile getiren Derya Şensoy, yeni bir paylaşımda bulundu.

Derya Şensoy babası Ferhan Şensoy’u doğum gününde böyle andı! ’Babası kılıklı’ oldum

Derya Şensoy, usta oyuncu Ferhan Şensoy'un doğum gününü duygusal satırlarla kutladı.

Derya Şensoy babası Ferhan Şensoy’u doğum gününde böyle andı! ’Babası kılıklı’ oldum

Babasıyla çekilmiş bir fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan Derya Şensoy, yürek sızlattı. Şensoy, paylaşımına şu notu düştü:

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