Giriş Tarihi: 30.03.2023 07:57
Güncelleme Tarihi: 30.03.2023
08:02
Derya Şensoy ile Celal Can Algül evlilik yolunda hızla ilerliyor! Aşk yuvalarına bakın... Villanın kirası sadece 17 bin!
Derya Şensoy ile Celal Can Algül, uzun süredir ilişki yaşıyor. Sevgililerin geçtiğimiz yaz Cihangir'den iki katlı, müstakil bir villa aldığı söylenmişti. Derya Şensoy'un zevkine göre dekore edilen ev için mini bir servet harcadıkları da öğrenilmişti. Ancak çiftin Vakıflar'a ait olan evi kiraladığı ortaya çıktı. İşte evlilik yolunda hızla ilerleyen Derya Şensoy ile Celal Can Algül çiftinin aşk yuvaları...