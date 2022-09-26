Giriş Tarihi: 26.09.2022 09:31 Güncelleme Tarihi: 26.09.2022 09:33

Detoks kampından paylaşan Pınar Altuğ amuda kalktı! 48'lik Pınar Altuğ esnekliğini konuşturdu!

Son olarak Miss Turkey 2022 gecesinde jüri koltuğuna oturan tescilli güzellerden Pınar Altuğ törene siyah derin dekolteli elbisesi ile damga vurmuştu. Özenle hazırlandığı gecede Pınar Altuğ, derin bacak ve göğüs dekolteli siyah elbisesinin içinde muhteşem görünüyordu. Fit halini spora borçlu olan Pınar Altuğ son olarak yakın arkadaşları ile gittiği detoks kampından paylaşımlarda bulundu. Bir süredir yoga yapan Pınar Altuğ'un esnekliği ağızları açık bıraktı. 48 yaşındaki Pınar Altuğ'un amuda kalktığı karelere adeta yorum yağdı. İşte Pınar Altuğ'un esnekliğini konuşturduğu zor hareketler ile verdiği pozlar...