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Haberler Galeri Detoks kampından paylaşan Pınar Altuğ amuda kalktı! 48'lik Pınar Altuğ esnekliğini konuşturdu!
Giriş Tarihi: 26.09.2022 09:31 Güncelleme Tarihi: 26.09.2022 09:33

Detoks kampından paylaşan Pınar Altuğ amuda kalktı! 48'lik Pınar Altuğ esnekliğini konuşturdu!

Son olarak Miss Turkey 2022 gecesinde jüri koltuğuna oturan tescilli güzellerden Pınar Altuğ törene siyah derin dekolteli elbisesi ile damga vurmuştu. Özenle hazırlandığı gecede Pınar Altuğ, derin bacak ve göğüs dekolteli siyah elbisesinin içinde muhteşem görünüyordu. Fit halini spora borçlu olan Pınar Altuğ son olarak yakın arkadaşları ile gittiği detoks kampından paylaşımlarda bulundu. Bir süredir yoga yapan Pınar Altuğ'un esnekliği ağızları açık bıraktı. 48 yaşındaki Pınar Altuğ'un amuda kalktığı karelere adeta yorum yağdı. İşte Pınar Altuğ'un esnekliğini konuşturduğu zor hareketler ile verdiği pozlar...

Detoks kampından paylaşan Pınar Altuğ amuda kalktı! 48’lik Pınar Altuğ esnekliğini konuşturdu!

Oyuncu Pınar Altuğ, magazin gündeminde en çok boy gösteren ünlü isimlerden olmaya devam ediyor. 48 yaşındaki Pınar Altuğ son olarak yaptığı zor hareketlerle övgüleri topladı. Pınar Altuğ fit hali ile sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başardı.

Detoks kampından paylaşan Pınar Altuğ amuda kalktı! 48’lik Pınar Altuğ esnekliğini konuşturdu!

Son olarak Miss Turkey 2022 gecesinde jüri koltuğuna oturan tescilli güzellerden Pınar Altuğ törene siyah derin dekolteli elbisesi ile damga vurmuştu.

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Detoks kampından paylaşan Pınar Altuğ amuda kalktı! 48’lik Pınar Altuğ esnekliğini konuşturdu!

Özenle hazırlandığı gecede Pınar Altuğ, derin bacak ve göğüs dekolteli siyah elbisesinin içinde muhteşem görünüyordu.

Detoks kampından paylaşan Pınar Altuğ amuda kalktı! 48’lik Pınar Altuğ esnekliğini konuşturdu!

Fit halini spora borçlu olan Pınar Altuğ son olarak yakın arkadaşları ile gittiği detoks kampından paylaşımlarda bulundu.

Detoks kampından paylaşan Pınar Altuğ amuda kalktı! 48’lik Pınar Altuğ esnekliğini konuşturdu!

Bir süredir yoga yapan Pınar Altuğ'un esnekliği ağızları açık bıraktı.

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