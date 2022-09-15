Video Magazin Pınar Altuğ kısa taytı ile spor yaptı, düzgün fiziği övgüleri topladı | Video
Pınar Altuğ kısa taytı ile spor yaptı, düzgün fiziği övgüleri topladı | Video

Pınar Altuğ kısa taytı ile spor yaptı, düzgün fiziği övgüleri topladı | Video

15.09.2022 | 10:45

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Güzel oyuncu Pınar Altuğ şort taytı ile spor yaptığı anları instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. 47 yaşındaki güzel oyuncunun düzgün fiziği ve fit haline övgü yağdı.

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