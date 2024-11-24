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Haberler Galeri Dile kolay 51 yıl aynı yastığa baş koydular! Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Ediz Hun ile eşi Berna Hun’dan duygusal kutlama!
Giriş Tarihi: 24.11.2024 10:05 Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 10:08

Dile kolay 51 yıl aynı yastığa baş koydular! Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Ediz Hun ile eşi Berna Hun’dan duygusal kutlama!

Sinemaya ilk adımını attığı yıllardan günümüze 120'yi aşkın filmde başrol alan Ediz Hun, dönemin popüler dergilerinden olan Ses'in, 1963 yılında düzenlediği sinema yıldızı yarışmasında birinci seçildi ve kısa sürede büyük bir üne kavuştu. Gençlik Rüzgarı, Elveda Sevgilim, Sinekli Bakkal, Sen Bir Meleksin, Yuvasız Kuşlar ve daha birçok Yeşilçam filminde rol alan usta oyuncu Ediz Hun, doğum gününü kutladı. 51 yıllık hayat arkadaşı Berna Hun ise yalnız bıraktı. İşte Ediz Hun ve Berna Hun'un paylaşımları…

Dile kolay 51 yıl aynı yastığa baş koydular! Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Ediz Hun ile eşi Berna Hun’dan duygusal kutlama!

Yeşilçam'ın usta ismi Ediz Hun 84 yaşına bastı. Ünlü oyuncu, doğum günü kutlamasından birçok kareyi takipçileriyle paylaştı. Ediz Hun'un eşi Berna Hun'da usta oyuncuyu yalnız bırakmadı...

Dile kolay 51 yıl aynı yastığa baş koydular! Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Ediz Hun ile eşi Berna Hun’dan duygusal kutlama!

Ediz Hun "Tüm güzel dilekleriniz için teşekkür ediyorum. Dostlarıma ve pastamın mimarı Merve Hanım'a zahmet verdiğim için de ayrıca teşekkür ediyorum" notuyla paylaşım yaptı.

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Dile kolay 51 yıl aynı yastığa baş koydular! Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Ediz Hun ile eşi Berna Hun’dan duygusal kutlama!

Yeşilçam'ın usta isminin fotoğraflarına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Dile kolay 51 yıl aynı yastığa baş koydular! Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Ediz Hun ile eşi Berna Hun’dan duygusal kutlama!
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Dile kolay 51 yıl aynı yastığa baş koydular! Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Ediz Hun ile eşi Berna Hun’dan duygusal kutlama!

EDİZ HUN KİMDİR?

Ediz Hun 22 Kasım 1940 İstanbul dünyaya gelmiştir. Babası Çerkes, annesi Rumeli göçmeni olan Ediz Hun İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

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