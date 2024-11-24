Giriş Tarihi: 24.11.2024 10:05
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024
10:08
Dile kolay 51 yıl aynı yastığa baş koydular! Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Ediz Hun ile eşi Berna Hun’dan duygusal kutlama!
Sinemaya ilk adımını attığı yıllardan günümüze 120'yi aşkın filmde başrol alan Ediz Hun, dönemin popüler dergilerinden olan Ses'in, 1963 yılında düzenlediği sinema yıldızı yarışmasında birinci seçildi ve kısa sürede büyük bir üne kavuştu. Gençlik Rüzgarı, Elveda Sevgilim, Sinekli Bakkal, Sen Bir Meleksin, Yuvasız Kuşlar ve daha birçok Yeşilçam filminde rol alan usta oyuncu Ediz Hun, doğum gününü kutladı. 51 yıllık hayat arkadaşı Berna Hun ise yalnız bıraktı. İşte Ediz Hun ve Berna Hun'un paylaşımları…