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Haberler Galeri Dile kolay 55 yıl aynı yastığa baş koydular! Merhum sanatçı Cüneyt Arkın’ın eşi Betül Cüreklibatır geçirdiği zor günleri anlattı! İşte tanışma hikayeleri!
Giriş Tarihi: 27.06.2024 13:05 Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 13:14

Dile kolay 55 yıl aynı yastığa baş koydular! Merhum sanatçı Cüneyt Arkın’ın eşi Betül Cüreklibatır geçirdiği zor günleri anlattı! İşte tanışma hikayeleri!

Yeşilçam'ın efsanesi usta oyuncu Cüneyt Arkın 85 yaşında aramazdan ayrılmıştı. Sayısız filme imza atan Cüneyt Arkın'ın ölümü sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğmuştu.Türk sinemasının gelmiş geçmiş en iyi jönlerinden biri olan Cüneyt Arkın'ın ölümünün üzerinden 2 yıl geçti. Arkın, ölüm yıl dönümünde sevenleri tarafından anılıyor. Betül Cüreklibatır, Cüneyt Arkın'la tanışma hikayesini anlattı. Betül Cüreklibatır "Benim onunla pek ilgilenmemem dikkatini çekmişti. Geldi yanıma, 'Neyiniz var sizin, neden bu kadar hüzünlüsünüz?' dedi. Ondan sonra tanıştık ve çok sevdik birbirimizi." Cüreklibatır "Gösterişten hoşlanmazdı. Cüneyt'i tanıyanlar bilir. Hiçbir şey eskimeden yenisini almazdı. Hiçbir zaman lüks arabalara binmedi, çok büyük villalarda oturmadı" İşte merak edilen tüm detaylar…

AA
Dile kolay 55 yıl aynı yastığa baş koydular! Merhum sanatçı Cüneyt Arkın’ın eşi Betül Cüreklibatır geçirdiği zor günleri anlattı! İşte tanışma hikayeleri!

Yeşilçam'a damga vuran ve yaşamı boyunca 300'ü aşkın filmde başrol oynayan Cüneyt Arkın'ın hayat arkadaşı Betül Cüreklibatır, usta oyuncunun vefatının ardından yaşadıklarını ve tanışma hikayesini AA muhabirine anlattı.

Dile kolay 55 yıl aynı yastığa baş koydular! Merhum sanatçı Cüneyt Arkın’ın eşi Betül Cüreklibatır geçirdiği zor günleri anlattı! İşte tanışma hikayeleri!

Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan ve 28 Haziran 2022'de kalbinin durması nedeniyle 85 yaşında yaşamını yitiren usta sanatçının vefatının üzerinden iki yıl geçti.

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Dile kolay 55 yıl aynı yastığa baş koydular! Merhum sanatçı Cüneyt Arkın’ın eşi Betül Cüreklibatır geçirdiği zor günleri anlattı! İşte tanışma hikayeleri!

Betül Cüreklibatır, Cüneyt Arkın'ı çok özlediğini belirterek, "Hatıraları var diye evimizi değiştirmedim. Nereye baksam onu görüyorum. Oturduğu köşe, yazı yazdığı, resim yaptığı yer... Hatıralarla yaşamayı tercih ettim ama acı çekiyorum." dedi.

Dile kolay 55 yıl aynı yastığa baş koydular! Merhum sanatçı Cüneyt Arkın’ın eşi Betül Cüreklibatır geçirdiği zor günleri anlattı! İşte tanışma hikayeleri!

Arkın'la 55 yıllık bir geçmişleri olduğuna dikkati çeken Cüreklibatır, "1 Haziran'da tanışmıştık, 1 Haziran tanışma yıl dönümümüz. Biz evlilik yıl dönümü falan hiç kutlamazdık. Tanıştığımız gün çok önemli bir gündü bizim için. İkimiz de çocukluğumuzu, gençliğimizi, yaşlılığımızı beraber yaşadık, hayatı beraber paylaştık." ifadelerini kullandı.

Dile kolay 55 yıl aynı yastığa baş koydular! Merhum sanatçı Cüneyt Arkın’ın eşi Betül Cüreklibatır geçirdiği zor günleri anlattı! İşte tanışma hikayeleri!

"HALKIN SEVGİSİ ONUN İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Cüreklibatır, Cüneyt Arkın'ın sevgisini çok güzel ifade eden bir eş olduğunu vurgulayarak, Arkın'ın tanışma yıl dönümlerinde evlerinin her köşesini papatya ile süslediğini ve bundan çok etkilendiğini söyledi.

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