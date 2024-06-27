Dile kolay 55 yıl aynı yastığa baş koydular! Merhum sanatçı Cüneyt Arkın’ın eşi Betül Cüreklibatır geçirdiği zor günleri anlattı! İşte tanışma hikayeleri!

"HALKIN SEVGİSİ ONUN İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Cüreklibatır, Cüneyt Arkın'ın sevgisini çok güzel ifade eden bir eş olduğunu vurgulayarak, Arkın'ın tanışma yıl dönümlerinde evlerinin her köşesini papatya ile süslediğini ve bundan çok etkilendiğini söyledi.