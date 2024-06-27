Giriş Tarihi: 27.06.2024 13:05
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024
13:14
Dile kolay 55 yıl aynı yastığa baş koydular! Merhum sanatçı Cüneyt Arkın’ın eşi Betül Cüreklibatır geçirdiği zor günleri anlattı! İşte tanışma hikayeleri!
Yeşilçam'ın efsanesi usta oyuncu Cüneyt Arkın 85 yaşında aramazdan ayrılmıştı. Sayısız filme imza atan Cüneyt Arkın'ın ölümü sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğmuştu.Türk sinemasının gelmiş geçmiş en iyi jönlerinden biri olan Cüneyt Arkın'ın ölümünün üzerinden 2 yıl geçti. Arkın, ölüm yıl dönümünde sevenleri tarafından anılıyor. Betül Cüreklibatır, Cüneyt Arkın'la tanışma hikayesini anlattı. Betül Cüreklibatır "Benim onunla pek ilgilenmemem dikkatini çekmişti. Geldi yanıma, 'Neyiniz var sizin, neden bu kadar hüzünlüsünüz?' dedi. Ondan sonra tanıştık ve çok sevdik birbirimizi." Cüreklibatır "Gösterişten hoşlanmazdı. Cüneyt'i tanıyanlar bilir. Hiçbir şey eskimeden yenisini almazdı. Hiçbir zaman lüks arabalara binmedi, çok büyük villalarda oturmadı" İşte merak edilen tüm detaylar…