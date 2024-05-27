Giriş Tarihi: 27.05.2024 12:33
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
12:38
Dile kolay 56 yıl aynı yastığa baş koydular! Torun Aslışah'tan anneannesi Hülya Koçyiğit ve eski Fenerbahçe yıldızı dedesi ile aile pozu!
Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan usta sanatçı Hülya Koçyiğit, başarılarla dolu sanat hayatının yanı sıra, yarım asrı devirdiği mutlu evliliği ile de övgüleri topluyor. 76 yaşındaki duayen sanatçı Hülya Koçyiğit, dile kolay ömrünün en güzel 56 yılını Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Selim Soydan ile geçirdi. Bu evlilikten bir dönemin çocuk yıldızlarından olan kızı Gülşah Soydan dünyaya geldi. Şimdilerde 2 torunu olan ve hatta torunlarının 4 çocuğu ile büyük anneanne olmanın keyfini süren, Hülya Koçyiğit son olarak torunu Aslışah Alkoçlar'ın paylaşımında ortaya çıktı. Torun Aslışah Alkoçlar'dan anneannesi Hülya Koçyiğit ve eski Fenerbahçe yıldızı dedesi Selim Soydan ile aile pozu geldi!