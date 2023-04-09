Giriş Tarihi: 09.04.2023 07:13
Güncelleme Tarihi: 09.04.2023
07:20
Doğa düşkünü oyuncu Kadir Doğulu karavanı ile Türkiye'yi karış karış geziyor! Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül ile yaptıkları karavan seyahatlerini anlattı...
Ünlü oyuncu Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül ile yaptıkları karavan seyahatlerinden bahsetti. Türkiye'yi karış karış gezdiğini söyleyen Kadir Doğulu, Erenler Dağı'nda gözlerden uzak geçirdiği tatili anlattı. A PARA ekranlarında yayınlanan Biz Bize programının bu haftaki konuğu Kadir Doğulu'ydu. Sinan Özedincik ile Sonat Bahar'ın sunduğu programda samimi açıklamalar yapan Kadir Doğulu, "10 yaşımdan beri kamp yapıyorum. Toplamda 33 bin kilometre yol yaptım. Türkiye'de birçok yeri karış karış gezdim, her köşesi cennet. En çok Muğla'daki Erenler Dağı'nda huzur buldum. İki köpek, eşim ve ben kimseyi görmeden şahane bir 20 gün geçirdik" dedi.