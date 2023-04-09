Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Doğa düşkünü oyuncu Kadir Doğulu karavanı ile Türkiye'yi karış karış geziyor! Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül ile yaptıkları karavan seyahatlerini anlattı...
Giriş Tarihi: 09.04.2023 07:13 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 07:20

Doğa düşkünü oyuncu Kadir Doğulu karavanı ile Türkiye'yi karış karış geziyor! Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül ile yaptıkları karavan seyahatlerini anlattı...

Ünlü oyuncu Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül ile yaptıkları karavan seyahatlerinden bahsetti. Türkiye'yi karış karış gezdiğini söyleyen Kadir Doğulu, Erenler Dağı'nda gözlerden uzak geçirdiği tatili anlattı. A PARA ekranlarında yayınlanan Biz Bize programının bu haftaki konuğu Kadir Doğulu'ydu. Sinan Özedincik ile Sonat Bahar'ın sunduğu programda samimi açıklamalar yapan Kadir Doğulu, "10 yaşımdan beri kamp yapıyorum. Toplamda 33 bin kilometre yol yaptım. Türkiye'de birçok yeri karış karış gezdim, her köşesi cennet. En çok Muğla'daki Erenler Dağı'nda huzur buldum. İki köpek, eşim ve ben kimseyi görmeden şahane bir 20 gün geçirdik" dedi.

Doğa düşkünü oyuncu Kadir Doğulu karavanı ile Türkiye’yi karış karış geziyor! Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül ile yaptıkları karavan seyahatlerini anlattı...

A PARA ekranlarında yayınlanan Biz Bize programının bu haftaki konuklarından biri de 'Milat' filmi oyuncusu Kadir Doğulu'ydu. Ünlü oyuncu Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül ile yaptıkları karavan seyahatlerinden bahsetti. Türkiye'yi karış karış gezdiğini söyleyen Kadir Doğulu, Erenler Dağı'nda gözlerden uzak geçirdiği tatili anlattı.

Doğa düşkünü oyuncu Kadir Doğulu karavanı ile Türkiye’yi karış karış geziyor! Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül ile yaptıkları karavan seyahatlerini anlattı...

Sinan Özedincik ile Sonat Bahar'ın sunduğu programda Kadir Doğulu samimi açıklamalarda bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Doğa düşkünü oyuncu Kadir Doğulu karavanı ile Türkiye’yi karış karış geziyor! Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül ile yaptıkları karavan seyahatlerini anlattı...

KLASİK TÜRK AİLESİNDEN HİÇBİR FARKIMIZ YOK, İLİŞKİMİZ KONUŞMA ÜZERİNE KURULU

Doğa düşkünü oyuncu Kadir Doğulu karavanı ile Türkiye’yi karış karış geziyor! Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül ile yaptıkları karavan seyahatlerini anlattı...

Neredeyse 3 yıllık bir süreci var Mitat filminin. Doğu Yücel'in kitabından uyarladık. Aynı zamanda filmin yapımcılığını da üstlendim. Hem oyunculuk hem de yapımcılık anlamında sınırlarımı zorladığım bir film oldu.

Doğa düşkünü oyuncu Kadir Doğulu karavanı ile Türkiye’yi karış karış geziyor! Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül ile yaptıkları karavan seyahatlerini anlattı...

Bir yapım şirketi kurmayı hayal ediyordum. Ankara'da tanışıp İstanbul'a getirmeye ikna ettiğim sanatçı dostum Serdar Coşkun sayesinde yapımcılığa yöneldik. Önce müzikle başladık sonra dizi ve film yapımcılığını ekledik.

SON DAKİKA