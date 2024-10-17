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Haberler Galeri "Doğal güzelliği ve zarafetiyle tıpkı annesi Perihan Savaş" İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde şimdi de Barselona'dan paylaştı!
Giriş Tarihi: 17.10.2024 12:19 Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 12:23

"Doğal güzelliği ve zarafetiyle tıpkı annesi Perihan Savaş" İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde şimdi de Barselona'dan paylaştı!

İbrahim Tatlıses ile yaşadığı aşk bir zamanlar çok konuşulan Perihan Savaş'ın bu ilişkiden bir de kızı dünyaya gelmişti. Zübeyde Melek Tatlıses şimdilerde evli ve Efe, Ali, Bal adından 3 çocuğu var. Son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla büyük ilgi gören ve zarafeti ile annesine benzetilen Melek Zübeyde son olarak Barselona gezisinden kareleri ile beğeni topladı. Zübeyde Melek Akkaş'a bir takipçisinden "İbrahim Tatlıses'in dünyada yaptığı en iyi şeysin" yorumu geldi. İşte İbrahim Tatlıses'in gözde kızı Zübeyde Melek Akkaş'ın Barselona pozları...

Doğal güzelliği ve zarafetiyle tıpkı annesi Perihan Savaş İbrahim Tatlıses’in kızı Melek Zübeyde şimdi de Barselona’dan paylaştı!

Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in kızları Melek Zübeyde Akkaş özel hayatı ile oldukça merak ediliyor... Sosyal medyada ilgili ile takip edilen İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde paylaşımlarıyla beğeni topluyor...

Doğal güzelliği ve zarafetiyle tıpkı annesi Perihan Savaş İbrahim Tatlıses’in kızı Melek Zübeyde şimdi de Barselona’dan paylaştı!

Anne ve babası tüm Türkiye tarafından tanınan ünlü iki ismin kızları Melek Zübeyde Akkaş gözlerden ve kameralardan uzak büyüdü.

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Doğal güzelliği ve zarafetiyle tıpkı annesi Perihan Savaş İbrahim Tatlıses’in kızı Melek Zübeyde şimdi de Barselona’dan paylaştı!

Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in Melek Zübeyde adında bir kızı olduğunu ilk defa duyanların ağzı açık kalıyor.

Doğal güzelliği ve zarafetiyle tıpkı annesi Perihan Savaş İbrahim Tatlıses’in kızı Melek Zübeyde şimdi de Barselona’dan paylaştı!

Şimdilerde 41 yaşında olan Melek Zübeyde güzelliğiyle annesine benzetiliyor.

Doğal güzelliği ve zarafetiyle tıpkı annesi Perihan Savaş İbrahim Tatlıses’in kızı Melek Zübeyde şimdi de Barselona’dan paylaştı!

Perihan Savaş, sık sık sosyal medya hesabında yer verdiği kızına düşkünlüğü biliniyor.

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