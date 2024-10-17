"Doğal güzelliği ve zarafetiyle tıpkı annesi Perihan Savaş" İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde şimdi de Barselona'dan paylaştı!

Giriş Tarihi: 17.10.2024 12:19
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024
12:23
İbrahim Tatlıses ile yaşadığı aşk bir zamanlar çok konuşulan Perihan Savaş'ın bu ilişkiden bir de kızı dünyaya gelmişti. Zübeyde Melek Tatlıses şimdilerde evli ve Efe, Ali, Bal adından 3 çocuğu var. Son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla büyük ilgi gören ve zarafeti ile annesine benzetilen Melek Zübeyde son olarak Barselona gezisinden kareleri ile beğeni topladı. Zübeyde Melek Akkaş'a bir takipçisinden "İbrahim Tatlıses'in dünyada yaptığı en iyi şeysin" yorumu geldi. İşte İbrahim Tatlıses'in gözde kızı Zübeyde Melek Akkaş'ın Barselona pozları...