Giriş Tarihi: 16.01.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
15:34
Doğal güzelliğiyle büyüledi! Fahriye Evcen siyahlar içinde takipçilerine seslendi “Görüşmeyeli uzun zaman oldu…”
Ünlü oyuncu Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti magazin gündeminde her zaman ilgi ile takip ediliyor. İki çocuk annesi Fahriye Evcen, yeniden ekranlarda boy gösteriyor. Fahriye Evcen, son olarak sosyal medya hesabından takipçilerine seslendi. Doğal güzelliğiyle büyüleyen Fahriye Evcen "Görüşmeyeli uzun zaman oldu…" notuyla siyahlar içinde paylaşım yaptı. İşte duru güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Fahriye Evcen'in son paylaşımı…