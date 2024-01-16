Doğal güzelliğiyle büyüledi! Fahriye Evcen siyahlar içinde takipçilerine seslendi “Görüşmeyeli uzun zaman oldu…”

Aşklarıyla herkese örnek olan Fahriye Evcen, Burak Özçivit çifti, magazin gündeminden düşmüyor. Her yaptıkları olay olan ünlü çiftin sosyal medya paylaşımları her zaman dikkat çekiyor. Fahriye Evcen, son paylaşımında takipçilerine seslendi. Ünlü yıldızın paylaşımına beğeni yağdı...