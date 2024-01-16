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Haberler Galeri Doğal güzelliğiyle büyüledi! Fahriye Evcen siyahlar içinde takipçilerine seslendi “Görüşmeyeli uzun zaman oldu…”
Giriş Tarihi: 16.01.2024 15:30 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 15:34

Doğal güzelliğiyle büyüledi! Fahriye Evcen siyahlar içinde takipçilerine seslendi “Görüşmeyeli uzun zaman oldu…”

Ünlü oyuncu Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti magazin gündeminde her zaman ilgi ile takip ediliyor. İki çocuk annesi Fahriye Evcen, yeniden ekranlarda boy gösteriyor. Fahriye Evcen, son olarak sosyal medya hesabından takipçilerine seslendi. Doğal güzelliğiyle büyüleyen Fahriye Evcen "Görüşmeyeli uzun zaman oldu…" notuyla siyahlar içinde paylaşım yaptı. İşte duru güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Fahriye Evcen'in son paylaşımı…

Doğal güzelliğiyle büyüledi! Fahriye Evcen siyahlar içinde takipçilerine seslendi “Görüşmeyeli uzun zaman oldu…”

Aşklarıyla herkese örnek olan Fahriye Evcen, Burak Özçivit çifti, magazin gündeminden düşmüyor. Her yaptıkları olay olan ünlü çiftin sosyal medya paylaşımları her zaman dikkat çekiyor. Fahriye Evcen, son paylaşımında takipçilerine seslendi. Ünlü yıldızın paylaşımına beğeni yağdı...

Doğal güzelliğiyle büyüledi! Fahriye Evcen siyahlar içinde takipçilerine seslendi “Görüşmeyeli uzun zaman oldu…”

Güzel oyuncu Fahriye Evcen, ışıltılı minisi ile sosyal medyada boy göstermişti.

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Doğal güzelliğiyle büyüledi! Fahriye Evcen siyahlar içinde takipçilerine seslendi “Görüşmeyeli uzun zaman oldu…”

İşte Fahriye Evcen'in ışıltılı mini elbisesi ile büyüleyen pozları...

Doğal güzelliğiyle büyüledi! Fahriye Evcen siyahlar içinde takipçilerine seslendi “Görüşmeyeli uzun zaman oldu…”
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Doğal güzelliğiyle büyüledi! Fahriye Evcen siyahlar içinde takipçilerine seslendi “Görüşmeyeli uzun zaman oldu…”

TAKİPÇİLERİNE SESLENDİ

Fahriye Evcen, son olarak sosyal medya hesabından takipçilerine seslendi. Doğal güzelliğiyle büyüleyen Fahriye Evcen "Görüşmeyeli uzun zaman oldu…" notuyla siyahlar içinde paylaşım yaptı.

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