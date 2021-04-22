Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Doğum kilolarından kurtulan Berfu Yenenler şimdi de imaj değiştirdi! Berfu Yenenler'in inanılmaz değişimine eşi Eser Yenenler de kayıtsız kalamadı!
Giriş Tarihi: 22.04.2021 10:46 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 11:03

Doğum kilolarından kurtulan şimdi de imaj değiştirdi! 'in inanılmaz değişimine eşi de kayıtsız kalamadı!

Ünlü oyuncu , Haziran 2019'da tescilli güzel ile kısa süreli ilişkisini nikah masasına taşımıştı. Çift, aynı yıl ilk oğulları Kuzey'i de kucaklarına almıştı. ile Eser Yenenler, geçtiğimiz haftalarda ise ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Oğlu Mete'yi kucağına alan Berfu Yenenler, kısa sürede sosyal medyaya geri döndü ve aile pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşıyor. Doğum kilolarından hızla kurtulan ve fit halleriyle sık sık gündem olan çiçeği burnunda anne, bu kez imaj değişikliğiyle adından söz ettirdi. Saçlarını boyatan Berfu Yenenler'e hayranlarından yorum yağdı...

Doğum kilolarından kurtulan Berfu Yenenler şimdi de imaj değiştirdi! Berfu Yenenler'in inanılmaz değişimine eşi Eser Yenenler de kayıtsız kalamadı!

Ünlü oyuncu , Haziran 2019'da tescilli güzel ile kısa süreli ilişkisini nikah masasına taşımıştı.

Doğum kilolarından kurtulan Berfu Yenenler şimdi de imaj değiştirdi! Berfu Yenenler'in inanılmaz değişimine eşi Eser Yenenler de kayıtsız kalamadı!

Çift, aynı yıl ilk oğulları Kuzey'i de kucaklarına almıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Doğum kilolarından kurtulan Berfu Yenenler şimdi de imaj değiştirdi! Berfu Yenenler'in inanılmaz değişimine eşi Eser Yenenler de kayıtsız kalamadı!

ile , geçtiğimiz haftalarda ise ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Doğum kilolarından kurtulan Berfu Yenenler şimdi de imaj değiştirdi! Berfu Yenenler'in inanılmaz değişimine eşi Eser Yenenler de kayıtsız kalamadı!

Doğumdan sonra sosyal medya paylaşımlarına hız veren , her paylaşımıyla adından söz ettiriyor.

Doğum kilolarından kurtulan Berfu Yenenler şimdi de imaj değiştirdi! Berfu Yenenler'in inanılmaz değişimine eşi Eser Yenenler de kayıtsız kalamadı!

Oğlu Mete'nin her anını takipçileriyle paylaşan Yenenler, doğum kilolarında da hızla kurtuldu.

SON DAKİKA