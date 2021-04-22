Doğum kilolarından kurtulan Berfu Yenenler şimdi de imaj değiştirdi! Berfu Yenenler'in inanılmaz değişimine eşi Eser Yenenler de kayıtsız kalamadı!

Ünlü oyuncu Eser Yenenler, Haziran 2019'da tescilli güzel Berfu Yenenler ile kısa süreli ilişkisini nikah masasına taşımıştı. Çift, aynı yıl ilk oğulları Kuzey'i de kucaklarına almıştı. Berfu Yenenler ile Eser Yenenler, geçtiğimiz haftalarda ise ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Oğlu Mete'yi kucağına alan Berfu Yenenler, kısa sürede sosyal medyaya geri döndü ve aile pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşıyor. Doğum kilolarından hızla kurtulan ve fit halleriyle sık sık gündem olan çiçeği burnunda anne, bu kez imaj değişikliğiyle adından söz ettirdi. Saçlarını boyatan Berfu Yenenler'e hayranlarından yorum yağdı...