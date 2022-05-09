Giriş Tarihi: 09.05.2022 09:49
Güncelleme Tarihi: 09.05.2022
09:50
Doğuma günler kala Sinem Kobal'dan minili karnı burnunda poz! Sinem Kobal'a "Maşallah" yorumları yağdı!
İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Sinem Kobal'dan Anneler Günü'nde sürpriz paylaşım geldi. Sinem Kobal karnı burnunda pozunu ilk kez paylaştı. Oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. 21 Ekim 2020'de ilk kızları Lalin'i kucağına alan gözde çift, mutlu evlilikleriyle dikkat çekiyor. Şimdilerde ikinci bebeklerine kavuşmak için gün sayan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz günlerde güzel havanın tadını kızları Lalin ile çıkarmıştı. Sinem Kobal'ın aile paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görmüştü. Doğuma günler kala Sinem Kobal mini elbisesi ile karnı burnunda pozunu paylaştı. Güzelliğiyle hayran bırakan Sinem Kobal'ın Anneler Günü paylaşımı sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte ikinci kez anne olacak olan Sinem Kobal'ın karnı burnunda pozu...