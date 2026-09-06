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Haberler Galeri Magazin Doktor Civanım ve Umudumuz Şaban'a imza atmıştı: Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri oldu! Reha Yurdakul’un hayatı acı sonla bakın nasıl bitti…
Giriş Tarihi: 06.09.2026 13:46 Güncelleme Tarihi: 06.09.2026 14:47

Doktor Civanım ve Umudumuz Şaban'a imza atmıştı: Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri oldu! Reha Yurdakul’un hayatı acı sonla bakın nasıl bitti…

Yeşilçam'ın hem kamera önünde hem de mutfağında 150'den fazla esere imza atan usta ismi Reha Yurdakul, Türk sinemasına damga vuran efsane projelerin gizli kahramanıydı. Unutulmaz yapımların mimarı olan emektar sanatçının geride bıraktığı derin izler ve acı sonu yıllar sonra yeniden gündeme geldi.

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Doktor Civanım ve Umudumuz Şaban’a imza atmıştı: Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden biri oldu! Reha Yurdakul’un hayatı acı sonla bakın nasıl bitti…

1926 yılında Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde dünyaya gelen Reha Yurdakul, ortaöğrenimini İstanbul'un köklü eğitim kurumlarından Pertevniyal Lisesi'nde tamamladı.

Doktor Civanım ve Umudumuz Şaban’a imza atmıştı: Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden biri oldu! Reha Yurdakul’un hayatı acı sonla bakın nasıl bitti…

İçindeki sinema sevgisinin peşinden giden sanatçı, beyazperdedeki ilk deneyimini 1949 yılında Mümtaz Ener'in yönetmenliğini üstlendiği "Kanatlardan Türbe" filmiyle yaşadı.

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Doktor Civanım ve Umudumuz Şaban’a imza atmıştı: Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden biri oldu! Reha Yurdakul’un hayatı acı sonla bakın nasıl bitti…

Kamera karşısında başlayan bu yolculuk, Türk sinemasında onlarca yıl sürecek çok yönlü bir kariyerin temellerini attı.

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Doktor Civanım ve Umudumuz Şaban’a imza atmıştı: Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden biri oldu! Reha Yurdakul’un hayatı acı sonla bakın nasıl bitti…

OYUNCULUKTAN SENARİSTLİĞE UZANAN DEVASA ESER KÜLLİYATI

Sadece rol aldığı karakterlerle yetinmeyen usta isim, kariyeri boyunca Yeşilçam'ın mutfağında da yoğun bir emek ortaya koydu. Sinema seyircisinin hafızasına kazınan "Umudumuz Şaban" filminin senaryosuna imza atan Yurdakul, "Doktor Civanım" gibi sevilen yapımların arka planında yapım sorumlusu olarak görev üstlendi.

Doktor Civanım ve Umudumuz Şaban’a imza atmıştı: Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden biri oldu! Reha Yurdakul’un hayatı acı sonla bakın nasıl bitti…

"Karanfilli Naciye" filmiyle yönetmenlik deneyimi yaşayan sanatçı; "Ana Hasreti", "Kanlı Sevda" ve "Yetim Yavrular" gibi projelerde ise yapımcı kimliğiyle yer alarak Türk sinemasına derin bir iz bıraktı.

Doktor Civanım ve Umudumuz Şaban’a imza atmıştı: Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden biri oldu! Reha Yurdakul’un hayatı acı sonla bakın nasıl bitti…

Yeşilçam'ın en zorlu dönemlerinde dahi üretmekten vazgeçmeyen usta isim, arkasında 150'den fazla filmden oluşan devasa bir miras bıraktı.

Doktor Civanım ve Umudumuz Şaban’a imza atmıştı: Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden biri oldu! Reha Yurdakul’un hayatı acı sonla bakın nasıl bitti…

AYNI SETTE İKİ ACI VEDA BİRDEN YAŞANDI

Reha Yurdakul'un hayat hikayesi, belki de ancak filmlerde görülebilecek kadar hüzünlü ve çarpıcı bir gerçekle noktalandı.

Doktor Civanım ve Umudumuz Şaban’a imza atmıştı: Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden biri oldu! Reha Yurdakul’un hayatı acı sonla bakın nasıl bitti…

Usta oyuncu 27 Aralık 1988 tarihinde, Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Fatma Girik ile başrolü paylaştığı bir filmin çekimleri sırasında aniden kalp krizi geçirdi.

Doktor Civanım ve Umudumuz Şaban’a imza atmıştı: Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden biri oldu! Reha Yurdakul’un hayatı acı sonla bakın nasıl bitti…

Sinemaya ömrünü adayan usta oyuncu, 62 yaşında hayata gözlerini yumarken, trajik bir tesadüf eseri aynı filmin çekimlerinde rol arkadaşı Hüseyin Kutman da yaşamını yitirmişti.

Doktor Civanım ve Umudumuz Şaban’a imza atmıştı: Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden biri oldu! Reha Yurdakul’un hayatı acı sonla bakın nasıl bitti…

Yurdakul'un vefatı, Türk sinemasında setlerde gelen en acı vedalardan biri olarak tarihe geçti.

Doktor Civanım ve Umudumuz Şaban’a imza atmıştı: Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden biri oldu! Reha Yurdakul’un hayatı acı sonla bakın nasıl bitti…

BİR BAŞKA YEŞİLÇAM USTASININ HAYAT HİKAYESİ: AHMET ARIMAN

27 Kasım 1955'de İstanbul'da dünyaya gelen Arıman, oyunculuk hayatına 1975 yılında yayınlanan Hababam Sınıfı filmi ile başladı.

Doktor Civanım ve Umudumuz Şaban’a imza atmıştı: Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden biri oldu! Reha Yurdakul’un hayatı acı sonla bakın nasıl bitti…

2017 yılında kendisinden 39 yaş küçük Kader Kaymak ile evlenen Arıman, Hababam Sınıfı'nın yanı sıra 'Neşeli Günler', 'Gülen Gözler', 'Bizim Aile' ve 'Sultan' gibi Yeşilçam'ın efsane filmlerinde rol aldı.

Doktor Civanım ve Umudumuz Şaban’a imza atmıştı: Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden biri oldu! Reha Yurdakul’un hayatı acı sonla bakın nasıl bitti…

Hababam Sınıfı ile akıllara kazınan usta oyuncu, zaman zaman televizyon ekranlarında boy gösterse de son yıllarda söylenenlere göre oyunculuğunun yanı sıra düğünlerde org çalıp şarkılar söylüyor.

Doktor Civanım ve Umudumuz Şaban’a imza atmıştı: Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden biri oldu! Reha Yurdakul’un hayatı acı sonla bakın nasıl bitti…

MÜZİĞE İLGİSİ ORTAOKUL YILLARINDAN GELİYOR

Ortaokul yıllarında müziğe olan ilgisiyle çeşitli eğitimler alan Arıman, 1972 yılında orkestra hayatına adım attı. Çıktığı bir turnede Münir Özkul ile çalışan sanatçı, turne sonunda ünlü yönetmenin onu karaktere uygun görmesiyle Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i oldu.

Doktor Civanım ve Umudumuz Şaban’a imza atmıştı: Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden biri oldu! Reha Yurdakul’un hayatı acı sonla bakın nasıl bitti…

Onu oyunculuk kapısını açtıran müzisyenliği, oyunculuk yapmadığı dönemde onun geçim kaynağı oldu.

Doktor Civanım ve Umudumuz Şaban’a imza atmıştı: Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden biri oldu! Reha Yurdakul’un hayatı acı sonla bakın nasıl bitti…

"BENİM BİR İŞİM DE MÜZİSYENLİK"

Son dönemde televizyon ekranlarına birbirinden farklı karakterle çıksa da Ahmet Arıman, zaman zaman düğünlerde org çalarak şarkılar söylediğini şu sözlerle dile getirdi:

Doktor Civanım ve Umudumuz Şaban’a imza atmıştı: Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden biri oldu! Reha Yurdakul’un hayatı acı sonla bakın nasıl bitti…

"Ben piyasa müzisyeniyim. Org çalıp şarkı söylüyorum. Bir gün otelde program yapıyorum başka gün bir düğünde ve bir barda. Yerine göre. Nerede iş varsa oraya giderim. Evimi geçindiriyorum. Aslında emekli oldum ama bu saatten sonra köşemize çekilip evde çiçek sulayacak halim yok."

Doktor Civanım ve Umudumuz Şaban’a imza atmıştı: Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden biri oldu! Reha Yurdakul’un hayatı acı sonla bakın nasıl bitti…

YEŞİLÇAM'IN AÇIKLAMALARIYLA ŞAŞIRTAN BİR DİĞER İSMİ: 'ALTIN ÇOCUK' GÖKSEL ARSOY, BELGİN DORUK'LA İLGİLİ GERÇEKLERİ BAKIN NASIL ANLATTI!

15 Mart 1936'da Kayseri'de dünyaya gelen Göksel Arsoy, birçok başarılı projede yer alarak Türk televizyonlarına adını altın harflerle kazıyan oyuncular arasında yer aldı.

Doktor Civanım ve Umudumuz Şaban’a imza atmıştı: Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden biri oldu! Reha Yurdakul’un hayatı acı sonla bakın nasıl bitti…

Yapımcı Fuat Rutkay'ın yönlendirmesiyle 1957 yılında Sırrı Gültekin'in yönettiği "Kara Günlerim" adlı ilk filmi ile sinemaya adım attı ve bunu takiben 1958'de "Kelepçe" ve 1959'da "Samanyolu" gibi filmlerde rol aldı.

Doktor Civanım ve Umudumuz Şaban’a imza atmıştı: Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden biri oldu! Reha Yurdakul’un hayatı acı sonla bakın nasıl bitti…

"Samanyolu" filmiyle büyük bir ün yakalayan Arsoy, bu filmde Belgin Doruk ile kamera karşısına geçti.

Doktor Civanım ve Umudumuz Şaban’a imza atmıştı: Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden biri oldu! Reha Yurdakul’un hayatı acı sonla bakın nasıl bitti…

Yer aldığı filmlerin çoğunda aktris Belgin Doruk ile oynayan ve Yeşilçam'da "Altın Çocuk" takma adıyla tanınan Göksel Arsoy, son olarak biricik rol arkadaşı Belgin Doruk ve birlikte rol aldıkları filmdeki başarısı hakkında konuştu.

Doktor Civanım ve Umudumuz Şaban’a imza atmıştı: Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden biri oldu! Reha Yurdakul’un hayatı acı sonla bakın nasıl bitti…

Sosyal medyada viral olan video ile yeniden gündeme gelen Yeşilçam'ın 'Altın Çocuğu' Göksel Arsoy, onu Türk televizyonlarında önemli konuma getiren 'Samanyolu' filmi ve rol arkadaşı Belgin Doruk ile ilgili şu sözleri söyledi:

Doktor Civanım ve Umudumuz Şaban’a imza atmıştı: Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden biri oldu! Reha Yurdakul’un hayatı acı sonla bakın nasıl bitti…

"BENDEN ÖNCE STAR YOKTU"

"15 bölüm yaptık beraber. Beni meşhur eden, yıldız yapan "Samanyolu" filminde benim karşımda Belgin Doruk oynuyordu. Öyle bir tuttu ki, öyle bir yıktı geçti ki... Beni yıldız yaptı. Star yaptı. Senaryoya ihtiyaç yok. Ben Belgin'in elini tutayım ormanda yürüyeyim, sandalda kürek çekerken ona şiir söyleyeyim, evde mum ışığında dans edeyim, mum ışığında bir yemek yiyeyim... Halk bitiyordu. Star sistemini ben yarattım. Benden önce star yoktu"

Doktor Civanım ve Umudumuz Şaban’a imza atmıştı: Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden biri oldu! Reha Yurdakul’un hayatı acı sonla bakın nasıl bitti…

Yeşilçam'ın yakışıklılığıyla mest eden ve yer aldığı projelerle adından söz ettiren usta isminin son hali ise görenleri şaşkına çevirdi. Sosyal medyada yayınlanan videoya hayranlarından iyi dilek mesajları gecikmedi.

Doktor Civanım ve Umudumuz Şaban’a imza atmıştı: Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden biri oldu! Reha Yurdakul’un hayatı acı sonla bakın nasıl bitti…

SALAKO'NUN EMİNE'SİNE BİR DE ŞİMDİ BAKIN! GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEYEN MERAL ZEREN DE SON HALİYLE ŞOKE EDEN BİR DİĞER İSİM!

6 Haziran 1956'da İstanbul'da Diyarbakırlı bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Zeren, çocuk yaşta başladığı sahne hayatıyla hem sinemaya hem müziğe adını altın harflerle yazdırdı. Zorluklar içinde geçen çocukluk yıllarına rağmen ilkokulu İstanbul'da tamamladı.

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