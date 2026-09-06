Haberler
Galeri
Magazin
Doktor Civanım ve Umudumuz Şaban'a imza atmıştı: Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri oldu! Reha Yurdakul’un hayatı acı sonla bakın nasıl bitti…
Giriş Tarihi: 06.09.2026 13:46
Güncelleme Tarihi: 06.09.2026 14:47
Doktor Civanım ve Umudumuz Şaban'a imza atmıştı: Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri oldu! Reha Yurdakul’un hayatı acı sonla bakın nasıl bitti…
Yeşilçam'ın hem kamera önünde hem de mutfağında 150'den fazla esere imza atan usta ismi Reha Yurdakul, Türk sinemasına damga vuran efsane projelerin gizli kahramanıydı. Unutulmaz yapımların mimarı olan emektar sanatçının geride bıraktığı derin izler ve acı sonu yıllar sonra yeniden gündeme geldi.