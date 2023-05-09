Giriş Tarihi: 09.05.2023 08:09 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023 08:17

‘Doktor Civanım'ın Sümbül'ü 41 yıl sonra aynı motosiklete yeniden bindi! Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'ın duygusal anları!

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak bilinen Bahar Öztan'ın duygusal anları... Yıllar geçse bile güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen usta oyuncu Bahar Öztan daha önce kanseri 3 kez yenmiş ve geçtiğimiz aylarda yeniden kanser tedavisi görmeye başlamıştı. Yaşadığı zor günlere inat hayata sımsıkı bağlanan Bahar Öztan son olarak duygusal bir deneyim yaşadı. Bahar Öztan 41 yıl öncesine gitti. Yeşilçam'ın unutulmaz komedi filmlerinden Doktor Civanım'ın Sümbül'ü Bahar Öztan merhum sanatçı Kemal Sunal'la bindiği sepetli motosiklete 41 yıl aradan sonra tekrar bindi.