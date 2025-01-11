Giriş Tarihi: 11.01.2025 06:52
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025
06:58
Doktorlar dizisinin çapkın Arslan'ıydı! 53 yaşındaki oyuncunun değişimine inanamayacaksınız...
Türk televizyonunun unutulmaz yapımlarından Doktorlar dizisinde hayat verdiği çapkın cerrah Arslan İbrahimoğlu karakteriyle hafızalara kazınan Devrim Nas, yıllar içinde geçirdiği değişimle gündemde. Hem oyunculuk kariyerindeki başarıları hem de kişisel yolculuğuyla dikkat çeken 53 yaşındaki Nas, gençlik yıllarındaki enerjisini korurken, olgunluk dönemiyle birlikte bambaşka bir portre çiziyor. İşte Devrim Nas'ın inanılmaz değişimi…