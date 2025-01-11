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Giriş Tarihi: 11.01.2025 06:52 Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 06:58

Doktorlar dizisinin çapkın Arslan'ıydı! 53 yaşındaki oyuncunun değişimine inanamayacaksınız...

Türk televizyonunun unutulmaz yapımlarından Doktorlar dizisinde hayat verdiği çapkın cerrah Arslan İbrahimoğlu karakteriyle hafızalara kazınan Devrim Nas, yıllar içinde geçirdiği değişimle gündemde. Hem oyunculuk kariyerindeki başarıları hem de kişisel yolculuğuyla dikkat çeken 53 yaşındaki Nas, gençlik yıllarındaki enerjisini korurken, olgunluk dönemiyle birlikte bambaşka bir portre çiziyor. İşte Devrim Nas'ın inanılmaz değişimi…

Doktorlar dizisinin çapkın Arslan’ıydı! 53 yaşındaki oyuncunun değişimine inanamayacaksınız...

Bir dönemin ekran fenomeni olan Devrim Nas'ın tiyatro sahnesinden televizyon ekranına, oradan da beyaz perdeye uzanan kariyeri, her daim izleyenlerin ilgisini çekti.

Doktorlar dizisinin çapkın Arslan’ıydı! 53 yaşındaki oyuncunun değişimine inanamayacaksınız...

Şimdilerde ise hem fiziksel görünümü hem de sanata olan yaklaşımıyla hayranlarını şaşırtmayı sürdürüyor. Gelin, bu çok yönlü sanatçının hayatına ve kariyerine daha yakından bakalım!

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Doktorlar dizisinin çapkın Arslan’ıydı! 53 yaşındaki oyuncunun değişimine inanamayacaksınız...

Türk tiyatrosunun ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Devrim Nas, 10 Ocak 1972'de İstanbul'da dünyaya geldi.

Doktorlar dizisinin çapkın Arslan’ıydı! 53 yaşındaki oyuncunun değişimine inanamayacaksınız...

Oyunculuğa olan tutkusu, onu ülkemizin en köklü sanat kurumlarından biri olan Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na yönlendirdi.

Doktorlar dizisinin çapkın Arslan’ıydı! 53 yaşındaki oyuncunun değişimine inanamayacaksınız...

Burada tiyatro bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlayan Nas, yeteneklerini sahneye taşıdı ve kendine özgü bir yer edindi.

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