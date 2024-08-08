Giriş Tarihi: 08.08.2024 10:12
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024
10:14
Doktorlar'ın Ela'sı hastaneler kraliçesi olmuştu... Sosyetik gelin Yasemin Özilhan'ın süper lüks evi görenleri büyüledi!
Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan aşkı Doktorlar dizisinin çekildiği hastane koridorlarında başladı desek yeridir... Doktorlar'ın Ela'sı olarak ünlenen güzel oyuncu Yasemin Ergene hayatının aşkını da bu dizi sayesinde buldu. Dizinin çekildiği hastanenin sahibi ile evlenen ve oyunculuğa ara veren Yasemin Özilhan şimdilerde iki çocuk annesi. Sosyetenin önde gelen ailelerinden birinin gelini olan Yasemin Özilhan sosyal medyada da ilgi ile takip ediliyor. Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan çifti, çocukları ve evcil hayvanlarıyla Boğaz manzaralı süper lüks bir villada yaşıyor... İşte Yasemin Özilhan'ın lüks malikanesi...