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Haberler Galeri Doktorlar'ın Ela'sı hastaneler kraliçesi olmuştu... Sosyetik gelin Yasemin Özilhan'ın süper lüks evi görenleri büyüledi!
Giriş Tarihi: 08.08.2024 10:12 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 10:14

Doktorlar'ın Ela'sı hastaneler kraliçesi olmuştu... Sosyetik gelin Yasemin Özilhan'ın süper lüks evi görenleri büyüledi!

Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan aşkı Doktorlar dizisinin çekildiği hastane koridorlarında başladı desek yeridir... Doktorlar'ın Ela'sı olarak ünlenen güzel oyuncu Yasemin Ergene hayatının aşkını da bu dizi sayesinde buldu. Dizinin çekildiği hastanenin sahibi ile evlenen ve oyunculuğa ara veren Yasemin Özilhan şimdilerde iki çocuk annesi. Sosyetenin önde gelen ailelerinden birinin gelini olan Yasemin Özilhan sosyal medyada da ilgi ile takip ediliyor. Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan çifti, çocukları ve evcil hayvanlarıyla Boğaz manzaralı süper lüks bir villada yaşıyor... İşte Yasemin Özilhan'ın lüks malikanesi...

Doktorlar’ın Ela’sı hastaneler kraliçesi olmuştu... Sosyetik gelin Yasemin Özilhan’ın süper lüks evi görenleri büyüledi!

İzzet Özilhan'la evlendikten sonra oyunculuk kariyerini noktalandıran Yasemin Ergene, yıllar içerisinde yaptırdığı estetiklerle bambaşka birine dönüştü. İşte 2011'de evlenen eski oyuncunu hakkında tüm bilinmeyenler...

Doktorlar’ın Ela’sı hastaneler kraliçesi olmuştu... Sosyetik gelin Yasemin Özilhan’ın süper lüks evi görenleri büyüledi!

Yasemin Özilhan şimdilerde sosyetenin gözde isimlerinden.

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Doktorlar’ın Ela’sı hastaneler kraliçesi olmuştu... Sosyetik gelin Yasemin Özilhan’ın süper lüks evi görenleri büyüledi!

Yasemin Özilhan, genç bir oyuncuyken rol aldığı dizinin çekildiği hastanenin sahibi Özilhan Ailesi'nin oğlu İzzet Özilhan ile tanışıp evlenince mesleğini bırakmıştı.

Doktorlar’ın Ela’sı hastaneler kraliçesi olmuştu... Sosyetik gelin Yasemin Özilhan’ın süper lüks evi görenleri büyüledi!

1.6 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken isimlerinden olan sosyetik güzel, her zaman fit görüntüsüyle ilgi odağı olmayı başarıyor.

Doktorlar’ın Ela’sı hastaneler kraliçesi olmuştu... Sosyetik gelin Yasemin Özilhan’ın süper lüks evi görenleri büyüledi!

İki kızları ve evcil hayvanlarıyla Boğaz manzaralı lüks bir villada yaşayan sosyetik çift Yasemin ile İzzet Özilhan, spor tutkularını evlerine taşımıştı.

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