Giriş Tarihi: 02.06.2022 14:06 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 14:19

Doktorlar'ın Zenan’ı öyle bir değişti ki... 43 yaşındaki Melike Güner'in son hali şoke etti!

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından olan Doktorlar dizisi birçok genç ismin yıldızının parladığı projelerden oldu. Doktorlar dizisinin en sevilen karakterlerinden biri de Zenan'ı canlandıran Melike Güner idi. Şimdilerde 43 yaşında olan Doktorlar'ın Zenan'ı Melike Güner yıllar sonra ortaya çıktı. İki çocuk annesi sevilen oyuncu Melike Güner değişimi ile sosyal medyanın ilgi odağı oldu. İşte Hayat Bağları, Ekmek Teknesi, Gülbeyaz ve Dadı gibi dizilerde boy gösteren ama en çok Doktorlar dizisinde canlandırdığı Zenan karakteriyle hafızalara kazınan Melike Güner'in ikizleri ile paylaşımı ve Doktorlar'ın Zenan'ı Melike Güner'in değişimi...