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Haberler Galeri Dört gözle bekliyorlar... Oyuncu Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat'ın heyecanla bekledikleri oğulları Atlas nazlı çıktı!
Giriş Tarihi: 31.01.2025 09:16 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 09:18

Dört gözle bekliyorlar... Oyuncu Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat'ın heyecanla bekledikleri oğulları Atlas nazlı çıktı!

Dizi setinde başlayan arkadaşlıklarını aşka dönüştüren ve 2020 yılında dünya evine giren oyuncu Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, şimdilerde ebeveyn olmak için gün sayıyor. Heyecanla oğulları Atlas'ı kucaklarına almak isteyen ünlü çift, biraz daha bekleyecek gibi gözüküyor. Dört gözle ebeveyn olmak isteyen oyuncu çiftin bebekleri, adeta naz yaparak hala doğmayı bekliyor...Günaydın yazarı Bülent Cankurt bugünkü köşesine taşıdı...

BÜLENT CANKURT
Dört gözle bekliyorlar... Oyuncu Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat’ın heyecanla bekledikleri oğulları Atlas nazlı çıktı!

Ünlü çift Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, 2020 yılında hayatlarını birleştirdi ve mutlu evliliklerinden güzel haber geçtiğimiz aylarda da geldi.

Dört gözle bekliyorlar... Oyuncu Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat’ın heyecanla bekledikleri oğulları Atlas nazlı çıktı!

FARKLI BİR HEYECAN YAŞIYORLAR

İlk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan çift, şimdilerde farklı bir heyecan yaşıyor.

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Dört gözle bekliyorlar... Oyuncu Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat’ın heyecanla bekledikleri oğulları Atlas nazlı çıktı!

BEBEKLERİNİ KUCAKLARINA ALMALARINA SAYILI GÜNLER KALDI!

Çocuklarını ocak sonu gibi kucaklarına almaya hazırlanan ve doğum için artık sayılı günler kala çift, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Dört gözle bekliyorlar... Oyuncu Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat’ın heyecanla bekledikleri oğulları Atlas nazlı çıktı!

İSMİ 'ATLAS' OLACAK!

Erkek bebek bekleyen çift, bebeklerinin isminin 'Atlas' olacağını açıkladı.

Dört gözle bekliyorlar... Oyuncu Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat’ın heyecanla bekledikleri oğulları Atlas nazlı çıktı!

"TÜM DÜNYADA BİR KARŞILIĞI OLSUN İSTEDİK"

Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat isim hakkında ilk kez açıklama yaparak, "İsmin tüm dünyada bir karşılığı olsun istedik" ifadelerini kullandı.

"BİRBİRİMİZİ ARAMIŞ VE SONUNDA BULMUŞUZ GİBİ"

Daha önce bir dergiye röportaj veren çift, birbirlerine olan aşklarını "Çok uzun zaman birbirimizi aramış ve sonunda bulmuşuz gibi" sözleriyle dile getirmişti.

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