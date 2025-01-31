Giriş Tarihi: 31.01.2025 09:16
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025
09:18
Dört gözle bekliyorlar... Oyuncu Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat'ın heyecanla bekledikleri oğulları Atlas nazlı çıktı!
Dizi setinde başlayan arkadaşlıklarını aşka dönüştüren ve 2020 yılında dünya evine giren oyuncu Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, şimdilerde ebeveyn olmak için gün sayıyor. Heyecanla oğulları Atlas'ı kucaklarına almak isteyen ünlü çift, biraz daha bekleyecek gibi gözüküyor. Dört gözle ebeveyn olmak isteyen oyuncu çiftin bebekleri, adeta naz yaparak hala doğmayı bekliyor...Günaydın yazarı Bülent Cankurt bugünkü köşesine taşıdı...