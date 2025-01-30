Giriş Tarihi: 30.01.2025 09:07
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
09:35
Dua Lipa sevgilisiyle Eyfel Kulesi’nin altında aşka geldi! İşte o romantik dans…
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, son günlerde sevgilisi Callum Turner'la nişanlandığı yönündeki haberlerle magazin gündeminde yer aldı. Sevgilisiyle Paris'te olan Dua Lipa, bir restoran çıkışında görüntülenmiş ve yüzüğü ile 'nişan' dedikodularını kuvvetlendirdi. Ünlü şarkıcı şimdi de Eyfel Kulesi'nin altındaki romantik dansıyla gündemde! İşte Dua Lipa ve Callum Turner'ın Paris'te aşk dansı!