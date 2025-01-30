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Haberler Galeri Dua Lipa sevgilisiyle Eyfel Kulesi’nin altında aşka geldi! İşte o romantik dans…
Giriş Tarihi: 30.01.2025 09:07 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 09:35

Dua Lipa sevgilisiyle Eyfel Kulesi’nin altında aşka geldi! İşte o romantik dans…

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, son günlerde sevgilisi Callum Turner'la nişanlandığı yönündeki haberlerle magazin gündeminde yer aldı. Sevgilisiyle Paris'te olan Dua Lipa, bir restoran çıkışında görüntülenmiş ve yüzüğü ile 'nişan' dedikodularını kuvvetlendirdi. Ünlü şarkıcı şimdi de Eyfel Kulesi'nin altındaki romantik dansıyla gündemde! İşte Dua Lipa ve Callum Turner'ın Paris'te aşk dansı!

Dua Lipa sevgilisiyle Eyfel Kulesi’nin altında aşka geldi! İşte o romantik dans…

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa ve Callum Turner, Paris Moda Haftası için Fransa'nın başkentine gitti.

Dua Lipa sevgilisiyle Eyfel Kulesi’nin altında aşka geldi! İşte o romantik dans…

NİŞAN DEDİKODULARI GÜNDEMDEYDİ!

Bir restoran çıkışında görüntülenen çiftten Dua Lipa, yüzüğüyle dikkatleri üzerine toplamış ve yüzüğüyle 'nişan' dedikodularını kuvvetlendirmişti.

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Dua Lipa sevgilisiyle Eyfel Kulesi’nin altında aşka geldi! İşte o romantik dans…

YENİ GÖRÜNTÜLER GELDİ

Dün ise ünlü çiftten yeni görüntüler de gelmeye devam etti.

Dua Lipa sevgilisiyle Eyfel Kulesi’nin altında aşka geldi! İşte o romantik dans…

EYFEL KULESİ'Nİ ZİYARET ETTİLER

Ünlü çift, Paris'te milyonlarca turisti ağırlayan Eyfel Kulesi'ni de ziyaret etti.

Dua Lipa sevgilisiyle Eyfel Kulesi’nin altında aşka geldi! İşte o romantik dans…

'PARİS'TE AŞK BAŞKADIR'

Aşka gelen çift, burada romantik dans ederek yine magazin gündemine oturdu.

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