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Dubai'de romantizm rüzgarı! Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'dan aşk dolu pozlar
Giriş Tarihi: 05.09.2026 13:08
Dubai'de romantizm rüzgarı! Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'dan aşk dolu pozlar
Sanat dünyasının gözde çiftleri arasında yer alan oyuncu Berk Oktay ve eşi Yıldız Çağrı Atiksoy, mutlu evlilikleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Dubai'ye tatile giden ünlü çift, romantik anlarıyla objektiflere yansıdı. Yıldız Çağrı Atiksoy, eşiyle birlikte verdiği aşk dolu pozları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.