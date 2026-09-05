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Giriş Tarihi: 05.09.2026 13:08

Dubai'de romantizm rüzgarı! Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'dan aşk dolu pozlar

Sanat dünyasının gözde çiftleri arasında yer alan oyuncu Berk Oktay ve eşi Yıldız Çağrı Atiksoy, mutlu evlilikleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Dubai'ye tatile giden ünlü çift, romantik anlarıyla objektiflere yansıdı. Yıldız Çağrı Atiksoy, eşiyle birlikte verdiği aşk dolu pozları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

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Dubai’de romantizm rüzgarı! Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy’dan aşk dolu pozlar

Savaşçı dizisinde birlikte rol aldıktan sonra arkadaşlıkları aşka dönüşen Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında evlenerek birlikteliklerini taçlandırmıştı.

Dubai’de romantizm rüzgarı! Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy’dan aşk dolu pozlar

Ünlü çift, Mayıs 2024'te dünyaya gelen kızları Mira Milena ile ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşarken, sosyal medyada aile pozlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

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Dubai’de romantizm rüzgarı! Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy’dan aşk dolu pozlar

Yoğun iş temposuna ara veren Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, soluğu Dubai'de aldı.

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Dubai’de romantizm rüzgarı! Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy’dan aşk dolu pozlar

Baş başa tatilin keyfini çıkaran ünlü çift, romantik anlarını objektiflere yansıttı.

Dubai’de romantizm rüzgarı! Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy’dan aşk dolu pozlar

Atiksoy, eşiyle verdiği aşk dolu pozları Instagram hesabından paylaşarak takipçilerinin beğenisine sundu

Dubai’de romantizm rüzgarı! Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy’dan aşk dolu pozlar

Öte yandan oyuncu çift, geçen aylarda 2 yaşına basan kızları Mira Milena'nın doğum gününü sosyal medya hesaplarından yaptıkları duygusal paylaşımla kutladı. Paylaşım kısa sürede büyük beğeni toplarken, çiftin takipçileri minik Mira'ya mutluluk dileklerinde bulundu.

Dubai’de romantizm rüzgarı! Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy’dan aşk dolu pozlar

"DOĞDU GÜNEŞİM"

Atiksoy, doğum günü paylaşımında "Doğdu güneşim. 21.05.2024. Miloş'um 2 yaşında" ifadelerini kullanarak duygularını dile getirdi. Oyuncunun bu paylaşımı sosyal medyada kısa sürede ilgi görürken, takipçilerden de çok sayıda tebrik mesajı geldi.

Dubai’de romantizm rüzgarı! Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy’dan aşk dolu pozlar

''SEN DOĞDUN, BEN DOĞDUM KIZIM..."

Berk Oktay ise kızının doğum gününü; ''Sen doğdun, ben doğdum kızım... Yokmuşum, bilmiyormuşum bilememişim... Merak ederdim cennet ne diye, bana kokusunu verdin... İyi ki bizi seçtin. Dilinden dökülen babaya layık olabilmem dileğiyle... Seni seviyorum Milena'm'' sözleriyle kutladı.

Dubai’de romantizm rüzgarı! Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy’dan aşk dolu pozlar

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARI!

Oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan ve ekranların sevilen yüzü haline gelen Urgancıoğlu, eşi Burcu Denizer ile 2023 yazında Yunanistan'ın başkenti Atina'da dünyaevine girmişti.

Dubai’de romantizm rüzgarı! Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy’dan aşk dolu pozlar

Çift mutlu evliliklerini aynı yıl Ardıç adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak taçlandırmıştı.

Dubai’de romantizm rüzgarı! Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy’dan aşk dolu pozlar

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden başarılı oyuncu, setlere ara verip günlerini minik Ardıç'la geçiriyor.

Dubai’de romantizm rüzgarı! Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy’dan aşk dolu pozlar

Son olarak ünlü oyuncu, oğluyla doğada vakit geçirdiği anları sosyal medyada paylaşarak takipçilerinin kalbini ısıttı.

Dubai’de romantizm rüzgarı! Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy’dan aşk dolu pozlar

Baba oğlun bu karelerine kısa sürede beğeni yağarken, sosyal medya kullanıcılarından da "Ardıç nasıl da büyümüş" yorumları geldi.

Dubai’de romantizm rüzgarı! Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy’dan aşk dolu pozlar

Çocuklarının yüzünü sosyal medyada göstermemeye özen gösteren çift, bu tutumlarını sürdürüyor. Kaan Urgancıoğlu da son paylaşımında bu hassasiyeti koruyarak oğlu Ardıç'ın yüzünü göstermedi.

Dubai’de romantizm rüzgarı! Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy’dan aşk dolu pozlar

Öte yandan Urgancıoğlu, geçtiğimiz aylarda da oğluyla beraber bahçeden meyve topladığı anları paylaşmıştı.

Dubai’de romantizm rüzgarı! Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy’dan aşk dolu pozlar

TARIK MENGÜÇ

2004 yılında çıkardığı 'Şak Şuka' şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan Tarık Mengüç, kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Dubai’de romantizm rüzgarı! Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy’dan aşk dolu pozlar

Roman müziğinin sevilen isimleri arasında yer alan ünlü şarkıcı, yıllar içinde hem sahne performansları hem de şarkılarıyla adından söz ettirmeyi sürdürdü.

Dubai’de romantizm rüzgarı! Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy’dan aşk dolu pozlar

Müzik kariyerinin yanı sıra aile yaşantısını kamuoyundan uzak tutmayı tercih eden Mengüç, bu kez kızı Sevde ile gündeme geldi. Uzun yıllardır Funda Mengüç ile mutlu bir evlilik sürdüren ve iki çocuk babası olan ünlü isim, kızının yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Dubai’de romantizm rüzgarı! Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy’dan aşk dolu pozlar

"YAŞADIĞIM SÜRECE ARKANDA DAĞ OLACAĞIM SÖZ"

Peş peşe doğum günü kareleri yayımlayan Mengüç, duygusal mesajıyla da dikkat çekti. Ünlü şarkıcı paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "1 Nisan bahar ile gelen kızım. Kalbinde tomurcuk çiçekleri açan denize aşık doğayı seven gökyüzündeki mavi renkleri ile huzur bulan hayvanları doğadaki her canlıyı koruyan merhametli canım kızım. Yaşadığım sürece arkanda dağ olacağım söz. Yaşadığım sürece gülmelerini kahkahalarını eksik etmeyeceğim canım kızım sana söz. İyi ki doğdun iyi ki varsın rabbim yolunu gül bahçesinden mis kokular ile hayalleri sevinçlerini sağlığını her daim güçlü kılsın seni seviyorum Sevde'm"

Dubai’de romantizm rüzgarı! Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy’dan aşk dolu pozlar

Duygusal doğum günü paylaşımıyla gündeme gelen Mengüç'ün kızıyla olan benzerliği ise bir hayli dikkat çekti.

Dubai’de romantizm rüzgarı! Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy’dan aşk dolu pozlar

Ünlü şarkıcının, tıpkı kendisi gibi müziğe yönelen oğlu Baran da babasının izinden gidiyor.

Dubai’de romantizm rüzgarı! Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy’dan aşk dolu pozlar

HÜLYA AVŞAR

Ünlü sanatçı Hülya Avşar geçtiğimiz günlerde, İstanbul İstinye'de bir alışveriş merkezinde objektiflere yansımıştı.

Dubai’de romantizm rüzgarı! Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy’dan aşk dolu pozlar

Rahat tarzı ve enerjik tavırlarıyla dikkat çeken Avşar, mağazaları tek başına gezerek alışveriş yaptı. Zaman zaman hayranlarıyla sohbet eden ünlü isim, keyifli halleriyle dikkat çekmişti.

Dubai’de romantizm rüzgarı! Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy’dan aşk dolu pozlar

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu da, Zincirlikuyu'da objektiflere yansımıştı. Akşam saatlerinde geldiği AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan Zehra, neşeli ve sempatik halleriyle dikkat çekerken sorulara, "Her şey yolunda gayet iyi gidiyor" demişti. Anne-kızın samimi halleri sevenleri tarafından beğeni toplamıştı.

Dubai’de romantizm rüzgarı! Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy’dan aşk dolu pozlar

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

Ekranların karizmatik ismi Engin Altan Düzyatan, bu kez hayranlarının karşısına bir dizi sahnesiyle değil, "süper baba" kimliğiyle çıktı.

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