Giriş Tarihi: 10.10.2023 10:14 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 10:15

Dudak uçuklattı! İşte Çağatay Ulusoy'un bölüm başı ücreti!

Canlandırdığı karakterle adından söz ettiren Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi de belli oldu. Yurt dışı satışı en çok olan oyuncuların başında da gelen Çağatay Ulusoy bölüm başı ücretiyle de rekor kırdı.