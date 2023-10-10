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Giriş Tarihi: 10.10.2023 10:14 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 10:15

Dudak uçuklattı! İşte Çağatay Ulusoy'un bölüm başı ücreti!

Canlandırdığı karakterle adından söz ettiren Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi de belli oldu. Yurt dışı satışı en çok olan oyuncuların başında da gelen Çağatay Ulusoy bölüm başı ücretiyle de rekor kırdı.

Dudak uçuklattı! İşte Çağatay Ulusoy’un bölüm başı ücreti!

Son yıllarda dijital yapımlarda rol alan Çağatay Ulusoy, yeni projesi için imza attı.

Dudak uçuklattı! İşte Çağatay Ulusoy’un bölüm başı ücreti!

Ulusoy, televizyonda yayınlanacak Gaddar dizisiyle yaptığı anlaşmayla Türkiye'nin en pahalı oyuncusu oldu.

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Dudak uçuklattı! İşte Çağatay Ulusoy’un bölüm başı ücreti!

Merakla beklenen yeni dizisi Gaddar'da Levent rolünü canlandıracak.

Dudak uçuklattı! İşte Çağatay Ulusoy’un bölüm başı ücreti!

Yurt dışı satışı en çok olan oyuncuların başında da gelen Çağatay Ulusoy bölüm başı ücretiyle de rekor kırdı.

Dudak uçuklattı! İşte Çağatay Ulusoy’un bölüm başı ücreti!

Sektördeki en yüksek ücrete imza atan başarılı oyuncunun eline bölüm başına 2 milyonu aşan bir ücret geçecek.

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