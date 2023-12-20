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Haberler Galeri Dünyaca ünlü kadın yıldıza benzetildiğini itiraf etti! Şükrü Özyıldız seyircileri kahkahaya boğdu
Giriş Tarihi: 20.12.2023 11:49 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 12:05

Dünyaca ünlü kadın yıldıza benzetildiğini itiraf etti! Şükrü Özyıldız seyircileri kahkahaya boğdu

Ekşi Elmalar, Cebimdeki Yabancı, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Şeref Meselesi, Jet Sosyete, Küçük Tatlı Yalancılar, Kış Güneşi, Akıncı, Masumlar Apartmanı ve Ruhun Duymaz gibi yapımlarda rol alan Şükrü Özyıldız, kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Son olarak Büşra Cebe ile ilişkisini sonlandıran Şükrü Özyıldız, fenomen Sibil Çetinkaya ile aşk yaşamaya başladı. İlişkileri tam gaz devam eden ikiliden Özyıldız, bir programına katıldı. Özyıldız, dünyaca ünlü kadın şarkıcıya benzetildiğini itiraf etti.

Dünyaca ünlü kadın yıldıza benzetildiğini itiraf etti! Şükrü Özyıldız seyircileri kahkahaya boğdu

Yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız, Ekşi Elmalar, Cebimdeki Yabancı, Fatmagül'ün Suçu Ne? Jet Sosyete, Küçük Tatlı Yalancılar, Kış Güneşi, Akıncı, Masumlar Apartmanı ve son olarak Ruhun Duymaz gibi projelerde rol almıştı.

Dünyaca ünlü kadın yıldıza benzetildiğini itiraf etti! Şükrü Özyıldız seyircileri kahkahaya boğdu

35 yaşındaki oyuncu, kariyeri kadar özel hayatıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Geçtiğimiz aylarda Büşra Cebe ile ilişkisini noktalayan ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, fenomen Sibil Çetinkaya ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

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Dünyaca ünlü kadın yıldıza benzetildiğini itiraf etti! Şükrü Özyıldız seyircileri kahkahaya boğdu

İlişkileri tam gaz devam eden ikiliden Özyıldız, Yasemin Şefik'in 'Uyduruk Sonlar' adlı programına katıldı.

Dünyaca ünlü kadın yıldıza benzetildiğini itiraf etti! Şükrü Özyıldız seyircileri kahkahaya boğdu

Ünlü ismin Şefik'in sorularına verdiği esprili cevaplar seyircileri kahkahaya boğdu.

Dünyaca ünlü kadın yıldıza benzetildiğini itiraf etti! Şükrü Özyıldız seyircileri kahkahaya boğdu

Şefik'in "Dua Lipa aradığında telefonu açmamak için bahanen ne olurdu?" sorusu üzerine Özyıldız'ın verdiği ilginç yanıtlardan biri de "Beni Dua Lipa'ya benzetiyorlardı. Hatta Sibil'i de Dua Lipa'ya benzetiyorlar. Bizim Sibil ile kesişen kümemizi düşünebiliyor musun? Dua Lipa" diyerek aynı zamana sevgilisiyle ilgili benzerliklerini de bu açıklamayla belirtti.

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