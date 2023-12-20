Giriş Tarihi: 20.12.2023 11:49
Güncelleme Tarihi: 20.12.2023
12:05
Dünyaca ünlü kadın yıldıza benzetildiğini itiraf etti! Şükrü Özyıldız seyircileri kahkahaya boğdu
Ekşi Elmalar, Cebimdeki Yabancı, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Şeref Meselesi, Jet Sosyete, Küçük Tatlı Yalancılar, Kış Güneşi, Akıncı, Masumlar Apartmanı ve Ruhun Duymaz gibi yapımlarda rol alan Şükrü Özyıldız, kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Son olarak Büşra Cebe ile ilişkisini sonlandıran Şükrü Özyıldız, fenomen Sibil Çetinkaya ile aşk yaşamaya başladı. İlişkileri tam gaz devam eden ikiliden Özyıldız, bir programına katıldı. Özyıldız, dünyaca ünlü kadın şarkıcıya benzetildiğini itiraf etti.