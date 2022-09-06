Dünyaca ünlü model Adriana Lima 3. kez anne oldu! İşte Adriana Lima’nın oğlunun ilk fotoğrafı!

Victoria's Secret denilince akla ilk gelen modellerden olan Adriana Lima, yıllarca birçok ünlü markanın tasarımlarını podyumda taşıdı. Bir dönem Metin Hara ile yaşadığı aşk ile Türkiye'de magazin gündeminden düşmeyen ünlü model, şimdilerde üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. Adriana Lima, bir süredir Andre Lemmers ile aşk yaşıyor. 41 yaşındaki Adriana Lima'nın Andre Lemmers ile birlikteliğinden bir oğlu oldu. Dünyaca ünlü model oğlunun ilk fotoğrafını paylaşırken adını da duyurdu. Adriana Lima'nın bebeğine verdiği isim dikkat çekti. İşte Adriana Lima'nın oğlunun ilk fotoğrafı...