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Haberler Galeri Dünyaca ünlü model Adriana Lima 3. kez anne oldu! İşte Adriana Lima'nın oğlunun ilk fotoğrafı!
Giriş Tarihi: 06.09.2022 10:41 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022 10:53

Dünyaca ünlü model Adriana Lima 3. kez anne oldu! İşte Adriana Lima'nın oğlunun ilk fotoğrafı!

Victoria's Secret denilince akla ilk gelen modellerden olan Adriana Lima, yıllarca birçok ünlü markanın tasarımlarını podyumda taşıdı. Bir dönem Metin Hara ile yaşadığı aşk ile Türkiye'de magazin gündeminden düşmeyen ünlü model, şimdilerde üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. Adriana Lima, bir süredir Andre Lemmers ile aşk yaşıyor. 41 yaşındaki Adriana Lima'nın Andre Lemmers ile birlikteliğinden bir oğlu oldu. Dünyaca ünlü model oğlunun ilk fotoğrafını paylaşırken adını da duyurdu. Adriana Lima'nın bebeğine verdiği isim dikkat çekti. İşte Adriana Lima'nın oğlunun ilk fotoğrafı...

Dünyaca ünlü model Adriana Lima 3. kez anne oldu! İşte Adriana Lima’nın oğlunun ilk fotoğrafı!

Bir dönem Metin Hara ile yaşadığı aşk ile Türkiye'de magazin gündeminden düşmeyen ünlü model, şimdilerde üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Dünyaca ünlü model Adriana Lima 3. kez anne oldu! İşte Adriana Lima’nın oğlunun ilk fotoğrafı!

Yaklaşık bir yıldır yapımcı Andre Lemmers ile aşk yaşayan Adriana Lima, üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi. Hamile stliliyle gündemden düşmeyen 41 yaşındaki Lima'nın bir oğlu oldu.

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Dünyaca ünlü model Adriana Lima 3. kez anne oldu! İşte Adriana Lima’nın oğlunun ilk fotoğrafı!

2016 yılında boşandığı eski eşi Marko Jaric ile evliliğinden iki kızı olan ünlü model, bebeğine verdiği ismi de açıkladı.

Dünyaca ünlü model Adriana Lima 3. kez anne oldu! İşte Adriana Lima’nın oğlunun ilk fotoğrafı!

Victoria's Secret denilince akla ilk gelen modellerden olan Adriana Lima, yıllarca birçok ünlü markanın tasarımlarını podyumda taşıdı. Adriana Lima, bir süredir Andre Lemmers ile aşk yaşıyor.

Dünyaca ünlü model Adriana Lima 3. kez anne oldu! İşte Adriana Lima’nın oğlunun ilk fotoğrafı!

Dünyaca ünlü model oğlunun ilk fotoğrafını paylaşırken adını da duyurdu. Adriana Lima'nın bebeğine verdiği isim dikkat çekti. İşte Adriana Lima'nın oğlunun ilk fotoğrafı...

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