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Dünyaca ünlü oyuncu aldığı kilolar nedeniyle tanınmaz halde! İşte 'a kilo aldıran !

aldığı kiloların sebebini itiraf etti. Kelly Brook sık sık tükettiği bir yüzünden kilo aldığını söyledi ve 44 beden olduğunu söyledi. Görenlerin neredeyse tanıyamadığı Kelly Brook bir dönem biri olarak nitelendiriliyordu. Kısa bir süre önce için harekete geçtiğini söyleyen Kelly Brook'a kilo aldıran bakın hangi besinmiş! İşte Kelly Brook'un son hali ve Kelly Brook'un aksine kiloluyken ...

Giriş Tarihi: 08.07.2019 12:01 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 13:50
Dünyaca ünlü oyuncu aldığı kilolar nedeniyle tanınmaz halde! İşte Kelly Brook'a kilo aldıran besin!

Yıllar geçtikçe güzelleşen, değişen veya zayıflayıp, kilo alan hepsi ilgimizi çekiyor. Ünlü yıldızların yıllar içindeki değişimi her zaman merak edilenler arasında. İşte yılların değiştirdiği bir ünlü isim daha. , bir zamanlar dünyanın en güzel kadınları arasında gösterilen Kelly Brook sağlıksız beslenmenin kurbanı oldu. Görenlerin tanımakta zorlandığı Kelly Brook bakın nasıl değişmiş... İşte kilo alan Kelly Brook'un son hali ve bunun yanında kilolu olarak tanıdığımız sonrasında zayıflayan ünlü isimlerin değişimlerini de sizler için derledik...

Dünyaca ünlü oyuncu aldığı kilolar nedeniyle tanınmaz halde! İşte Kelly Brook'a kilo aldıran besin!

biri olarak nitelendirilen , kilo alma nedenini açıkladı.

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Dünyaca ünlü oyuncu aldığı kilolar nedeniyle tanınmaz halde! İşte Kelly Brook'a kilo aldıran besin!

Ünlü model ve TV yıldızı sık sık yediği patates kızartması yüzünden kilo aldığını itiraf etti.

Dünyaca ünlü oyuncu aldığı kilolar nedeniyle tanınmaz halde! İşte Kelly Brook'a kilo aldıran besin!

Son dönemde 40 bedenden 44 bedene çıkan yani iki beden birden irileşen Brook, bunun nedeninin sık sık tükettiği patates cipsi olduğunu söyledi.

Dünyaca ünlü oyuncu aldığı kilolar nedeniyle tanınmaz halde! İşte Kelly Brook'a kilo aldıran besin!

Brook "Kilo aldığımın farkındayım, bunu inkar etmem" dedi. Güzel yıldız kısa bir süre önce sağlıklı beslenmeye başladığını ve porsiyonlarını küçülterek yediklerini denetim altına aldığını da sözlerine ekledi.

Dünyaca ünlü oyuncu aldığı kilolar nedeniyle tanınmaz halde! İşte Kelly Brook'a kilo aldıran besin!

KELLY BROOK

Dünyaca ünlü oyuncu aldığı kilolar nedeniyle tanınmaz halde! İşte Kelly Brook'a kilo aldıran besin!

KELLY BROOK

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