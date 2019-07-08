Dünyaca ünlü oyuncu aldığı kilolar nedeniyle tanınmaz halde! İşte Kelly Brook'a kilo aldıran besin!

Yıllar geçtikçe güzelleşen, değişen veya zayıflayıp, kilo alan hepsi ilgimizi çekiyor. Ünlü yıldızların yıllar içindeki değişimi her zaman merak edilenler arasında. İşte yılların değiştirdiği bir ünlü isim daha. Kelly Brook, bir zamanlar dünyanın en güzel kadınları arasında gösterilen Kelly Brook sağlıksız beslenmenin kurbanı oldu. Görenlerin tanımakta zorlandığı Kelly Brook bakın nasıl değişmiş... İşte kilo alan Kelly Brook'un son hali ve bunun yanında kilolu olarak tanıdığımız sonrasında zayıflayan ünlü isimlerin değişimlerini de sizler için derledik...