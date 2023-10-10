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Haberler Galeri Dünyanın en güzel 10 Müslüman kadını listesinde zirvenin sahibi o Türk oyuncu oldu! Hadid kardeşleri fena solladı!
Giriş Tarihi: 10.10.2023 11:57 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 11:59

Dünyanın en güzel 10 Müslüman kadını listesinde zirvenin sahibi o Türk oyuncu oldu! Hadid kardeşleri fena solladı!

İnsanlık olarak her şeyi sınıflandırma konusunda takıntılıyız. İster Guinness Dünya Rekorları Kitabı olsun ister Forbes listeleri olsun, küresel ölçekte alanının zirvesinde kimin olduğunu öğrenmek bize büyüleyici geliyor. Popüler bir magazin platformu olan FillGap adlı bir sitede de insanlığın bu merakı üzerine giderek bir oylama yaptı ve yapılan oylamada dünyanın en güzel müslüman kadınları listedi. Listenin zirvesine yerleşen isim bir Türk oyuncu olurken güzeller güzeli isim listede Bella Hadid ve Gigi Hadid'i geride bıraktı.

Dünyanın en güzel 10 Müslüman kadını listesinde zirvenin sahibi o Türk oyuncu oldu! Hadid kardeşleri fena solladı!

Popüler bir magazin platformu olan FillGap adlı bir sitede yapılan oylamada dünyanın en güzel 10 Müslüman kadını seçildi. 10 kişilik listeye 3 Türk güzel adını yazdırdı. Listenin zirvesine yerleşen isim bir Türk oyuncu olurken güzeller güzeli isim listede Bella Hadid ve Gigi Hadid'i geride bıraktı. İşte haberin detayları...

İşte, dünyanın en güzel 10 müslüman kadını;

Dünyanın en güzel 10 Müslüman kadını listesinde zirvenin sahibi o Türk oyuncu oldu! Hadid kardeşleri fena solladı!

10. Mehjabin Chowdhury

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Dünyanın en güzel 10 Müslüman kadını listesinde zirvenin sahibi o Türk oyuncu oldu! Hadid kardeşleri fena solladı!

9. Shaikha Mahra

Dünyanın en güzel 10 Müslüman kadını listesinde zirvenin sahibi o Türk oyuncu oldu! Hadid kardeşleri fena solladı!

8. Zarine Khan

Dünyanın en güzel 10 Müslüman kadını listesinde zirvenin sahibi o Türk oyuncu oldu! Hadid kardeşleri fena solladı!

7. Bahareh Kian Afshar

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