Giriş Tarihi: 10.10.2023 11:57 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 11:59

Dünyanın en güzel 10 Müslüman kadını listesinde zirvenin sahibi o Türk oyuncu oldu! Hadid kardeşleri fena solladı!

İnsanlık olarak her şeyi sınıflandırma konusunda takıntılıyız. İster Guinness Dünya Rekorları Kitabı olsun ister Forbes listeleri olsun, küresel ölçekte alanının zirvesinde kimin olduğunu öğrenmek bize büyüleyici geliyor. Popüler bir magazin platformu olan FillGap adlı bir sitede de insanlığın bu merakı üzerine giderek bir oylama yaptı ve yapılan oylamada dünyanın en güzel müslüman kadınları listedi. Listenin zirvesine yerleşen isim bir Türk oyuncu olurken güzeller güzeli isim listede Bella Hadid ve Gigi Hadid'i geride bıraktı.