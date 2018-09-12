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'Dünyanın en güzel kızı' şimdi kendi markasını çıkarıyor

'Dünyanın en güzel kızı' olarak anılan Thylane Blondeau kendi moda markasını çıkarıyor.

Giriş Tarihi: 12.09.2018 11:31 Güncelleme Tarihi: 12.09.2018 11:39
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'Dünyanın en güzel kızı' şimdi kendi markasını çıkarıyor
'Dünyanın en güzel kızı' şimdi kendi markasını çıkarıyor

'Dünyanın en güzel kızı' olarak anılan Fransız model büyüdü.

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'Dünyanın en güzel kızı' şimdi kendi markasını çıkarıyor
'Dünyanın en güzel kızı' şimdi kendi markasını çıkarıyor

Genç kız şimdi herkesi meraklandıran bir proje peşinde.

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'Dünyanın en güzel kızı' şimdi kendi markasını çıkarıyor
'Dünyanın en güzel kızı' şimdi kendi markasını çıkarıyor

17 yaşındaki Fransız model, harıl harıl yeni giyim markası için çalışıyor.

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'Dünyanın en güzel kızı' şimdi kendi markasını çıkarıyor
'Dünyanın en güzel kızı' şimdi kendi markasını çıkarıyor

Blondeau'nun, markasının ismini ise 'Cennet Mayıs'...

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'Dünyanın en güzel kızı' şimdi kendi markasını çıkarıyor
'Dünyanın en güzel kızı' şimdi kendi markasını çıkarıyor

Genç manken müjdeyi instagram hesabından duyurdu.

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'Dünyanın en güzel kızı' şimdi kendi markasını çıkarıyor
'Dünyanın en güzel kızı' şimdi kendi markasını çıkarıyor

2.5 milyon insanın takip ettiği Blondeau, paylaşımında 'Sizin için tam 1 yıldır uğraşıyorum, çok az kaldı' diye yazdı.

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'Dünyanın en güzel kızı' şimdi kendi markasını çıkarıyor
'Dünyanın en güzel kızı' şimdi kendi markasını çıkarıyor

Genç kızın yeni markasına açtığı instagram hesabı anında, binlerce takipçi kazandı.

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