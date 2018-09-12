'Dünyanın en güzel kızı' şimdi kendi markasını çıkarıyor

'Dünyanın en güzel kızı' olarak anılan Thylane Blondeau kendi moda markasını çıkarıyor. 'Dünyanın en güzel kızı' olarak anılan Fransız model Thylane Blondeau büyüdü. Genç kız şimdi herkesi meraklandıran bir proje peşinde. 17 yaşındaki Fransız model, harıl harıl yeni giyim markası için çalışıyor. Blondeau'nun, markasının ismini ise 'Cennet Mayıs'... Genç manken müjdeyi instagram hesabından duyurdu. 2.5 milyon insanın takip ettiği Blondeau, paylaşımında 'Sizin için tam 1 yıldır uğraşıyorum, çok az kaldı' diye yazdı. Genç kızın yeni markasına açtığı instagram hesabı anında, binlerce takipçi kazandı.