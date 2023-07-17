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Haberler Galeri Duru Kınay, annesi Emine Ün’ün ikizi gibi! Takipçileri Emine Ün’ü ayırt etmekte zorlandı!
Giriş Tarihi: 17.07.2023 22:42 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 22:42

Duru Kınay, annesi Emine Ün’ün ikizi gibi! Takipçileri Emine Ün’ü ayırt etmekte zorlandı!

Bir dönem dizilerin aranılan isimlerinden olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazındı. Şimdiler reklam filmleri ile ekranlarda boy gösteren Emine Ün sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan ünlü isimlerden. Emine Ün'ün 18 yaşındaki kızı Duru ile benzerliği yeniden sosyal medyanın gündemine geldi. Bayramda soluğu Bodrum'da alan Emine Ün'ün kızı Duru'nun güzelliği sosyal medya takipçilerinin yorumlarına yansıdı. İşte Emine Ün'ün kızı Duru Kınay ile anne-kız pozu...

Duru Kınay, annesi Emine Ün’ün ikizi gibi! Takipçileri Emine Ün’ü ayırt etmekte zorlandı!

Bir dönem ekranların aranılan isimlerinden olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazındı.

Duru Kınay, annesi Emine Ün’ün ikizi gibi! Takipçileri Emine Ün’ü ayırt etmekte zorlandı!

Şimdiler reklam filmleri ile ekranlarda boy gösteren Emine Ün sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor.

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Duru Kınay, annesi Emine Ün’ün ikizi gibi! Takipçileri Emine Ün’ü ayırt etmekte zorlandı!

PAYLAŞIMI İLGİ ÇEKTİ

Ünlü manken Emine Ün, kızı Duru Kınay ile bir paylaşımda bulundu.

Duru Kınay, annesi Emine Ün’ün ikizi gibi! Takipçileri Emine Ün’ü ayırt etmekte zorlandı!

İŞTE O POZ! TAKİPÇİLER AYIRT ETMEKTE ZORLANDI

Takipçileri Emine Ün ve kızını ayırt etmekte zorlandı.

Duru Kınay, annesi Emine Ün’ün ikizi gibi! Takipçileri Emine Ün’ü ayırt etmekte zorlandı!

"KADIN KENDİSİNİ DOĞURMUŞ"

Bazı takipçiler, 'kadın kendisini doğurmuş sanki', 'annesi ve kızını ayıramadım', 'maşallah' gibi yorumlarda bulundu.

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