Giriş Tarihi: 17.07.2023 22:42 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 22:42

Duru Kınay, annesi Emine Ün’ün ikizi gibi! Takipçileri Emine Ün’ü ayırt etmekte zorlandı!

Bir dönem dizilerin aranılan isimlerinden olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazındı. Şimdiler reklam filmleri ile ekranlarda boy gösteren Emine Ün sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan ünlü isimlerden. Emine Ün'ün 18 yaşındaki kızı Duru ile benzerliği yeniden sosyal medyanın gündemine geldi. Bayramda soluğu Bodrum'da alan Emine Ün'ün kızı Duru'nun güzelliği sosyal medya takipçilerinin yorumlarına yansıdı. İşte Emine Ün'ün kızı Duru Kınay ile anne-kız pozu...