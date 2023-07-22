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Haberler Galeri Duy Beni'nin başrolleri Rabia Soytürk ile Caner Topçu arasında kriz çıktı! Göndermeli paylaşım sonrası takibi de bıraktı!
Giriş Tarihi: 22.07.2023 11:11 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023 11:15

Duy Beni'nin başrolleri Rabia Soytürk ile Caner Topçu arasında kriz çıktı! Göndermeli paylaşım sonrası takibi de bıraktı!

"Duy Beni" dizisinin genç oyuncuları diziden sonra kariyerlerinde hızlı bir yükseliş yaşadı. Daha önce dizide Rabia Soytürk ile başrolü paylaşan Caner Topçu, şimdilerde de Duy Beni'deki rol arkadaşı Sümeyye Aydoğan ile yeni bir dizide başrolü paylaşıyor. Topçu, Aydoğan ile partnerliğini değerlendirirken kurduğu cümleler ile eski partnerini kızdırdı. Caner Topçu'nun açıklamaları sonrası Rabia Soytürk, sosyal medya hesabından göndermeli bir paylaşımda bulundu. Ardından da Topçu'yu takipten çıkardı. İşte Caner Topçu ile Rabia Soytürk arasındaki krizin tüm detayları...

Duy Beni’nin başrolleri Rabia Soytürk ile Caner Topçu arasında kriz çıktı! Göndermeli paylaşım sonrası takibi de bıraktı!

Geçtiğimiz yaz ekranlarda boy gösteren "Duy Beni" dizisinin oyuncuları kariyerlerinde büyük bir sıçrama yaşadı. Diziyle birlikte popülerlikleri artan oyuncular, şimdilerde ilgiyle takip ediliyor.

Duy Beni’nin başrolleri Rabia Soytürk ile Caner Topçu arasında kriz çıktı! Göndermeli paylaşım sonrası takibi de bıraktı!

Duy Beni'de Rabia Soytürk ile partner olan Caner Topçu, şimdilerde aynı dizideki Sümeyye Aydoğan ile partnerliği paylaşıyor.

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Duy Beni’nin başrolleri Rabia Soytürk ile Caner Topçu arasında kriz çıktı! Göndermeli paylaşım sonrası takibi de bıraktı!

Son olarak bir gazeteye Rabia Soytürk ile birlikte bir röportaj veren Caner Topçu, Aydoğan'ı övmek isterken eski partneri Rabia Soytürk'ü kızdırdı.

Duy Beni’nin başrolleri Rabia Soytürk ile Caner Topçu arasında kriz çıktı! Göndermeli paylaşım sonrası takibi de bıraktı!

"SENDE OLMAYAN ŞEYİN ADI TERBİYE"

Rabia Soytürk, şu sıralar Sümeyye Aydoğan ile başrol olan Caner Topçu'nun "Biz Duy Beni'de şey diyorduk Sümeyye ile, biz bu işten sonra beraber partner olmalıyız" demesine fena sinirlendi.

Duy Beni’nin başrolleri Rabia Soytürk ile Caner Topçu arasında kriz çıktı! Göndermeli paylaşım sonrası takibi de bıraktı!

Soytürk, görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Twitter hesabından "Senin bilmediğin ve sende olmayan şeyin adının terbiye olduğunu hatırlatırım" şeklinde paylaşım yaptı.

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