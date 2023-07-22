Duy Beni’nin başrolleri Rabia Soytürk ile Caner Topçu arasında kriz çıktı! Göndermeli paylaşım sonrası takibi de bıraktı!

Giriş Tarihi: 22.07.2023 11:11 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023 11:15

"Duy Beni" dizisinin genç oyuncuları diziden sonra kariyerlerinde hızlı bir yükseliş yaşadı. Daha önce dizide Rabia Soytürk ile başrolü paylaşan Caner Topçu, şimdilerde de Duy Beni'deki rol arkadaşı Sümeyye Aydoğan ile yeni bir dizide başrolü paylaşıyor. Topçu, Aydoğan ile partnerliğini değerlendirirken kurduğu cümleler ile eski partnerini kızdırdı. Caner Topçu'nun açıklamaları sonrası Rabia Soytürk, sosyal medya hesabından göndermeli bir paylaşımda bulundu. Ardından da Topçu'yu takipten çıkardı. İşte Caner Topçu ile Rabia Soytürk arasındaki krizin tüm detayları...