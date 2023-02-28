Duyanlar şaşırdı! Nilperi Şahinkaya: Sayın büyükelçimiz 39 yıl sonra temelli olarak Türkiye’ye döndü

"BABAM BİRAZ DAHA GARANTİCİ"

"Babam ise açıkçası çok istemedi" diyen Şahinkaya şöyle devam etti; "Emin olamadı. Babam biraz daha garantici. 'Para var mı?' bu işte diyerek, ileride geçim sıkıntısı yaşamamı istemedi."