Giriş Tarihi: 28.02.2023 15:30
Güncelleme Tarihi: 28.02.2023
15:31
Duyanlar şaşırdı! Nilperi Şahinkaya: Sayın büyükelçimiz 39 yıl sonra temelli olarak Türkiye'ye döndü
Oynadığı dizilerle büyük bir başarı yakalayan oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın babası 39 yıl sonra temelli olarak Türkiye'ye döndü. Daha önce diplomat olan babasının Cibuti'de olduğunu söyleyen ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, Levent Şahinkaya'ya kavuştu. Babasıyla yanak yanağa pozunu sosyal medya hesabından yayınlayan Şahinkaya, "Sonunda kavuştuk" açıklamasında bulundu.