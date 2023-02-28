Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Duyanlar şaşırdı! Nilperi Şahinkaya: Sayın büyükelçimiz 39 yıl sonra temelli olarak Türkiye'ye döndü
Giriş Tarihi: 28.02.2023 15:30 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 15:31

Duyanlar şaşırdı! Nilperi Şahinkaya: Sayın büyükelçimiz 39 yıl sonra temelli olarak Türkiye'ye döndü

Oynadığı dizilerle büyük bir başarı yakalayan oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın babası 39 yıl sonra temelli olarak Türkiye'ye döndü. Daha önce diplomat olan babasının Cibuti'de olduğunu söyleyen ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, Levent Şahinkaya'ya kavuştu. Babasıyla yanak yanağa pozunu sosyal medya hesabından yayınlayan Şahinkaya, "Sonunda kavuştuk" açıklamasında bulundu.

Duyanlar şaşırdı! Nilperi Şahinkaya: Sayın büyükelçimiz 39 yıl sonra temelli olarak Türkiye’ye döndü

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz aylarda bir programa konuk oldu. Şahinkaya, diplomat olan babasının görevi nedeniyle Senegal'de doğduğunu söyledi.

Duyanlar şaşırdı! Nilperi Şahinkaya: Sayın büyükelçimiz 39 yıl sonra temelli olarak Türkiye’ye döndü

Oyuncu, babasının ilk başlarda oyuncu olmasına sıcak bakmadığını belirtti. Şahinkaya, "Avrupa'da birkaç ülkede yaşadım. 15 yaşında Türkiye'ye döndüm. Babam ise Cibuti'de şu an. Annem oyuncu olmam için hep arkamdaydı" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Duyanlar şaşırdı! Nilperi Şahinkaya: Sayın büyükelçimiz 39 yıl sonra temelli olarak Türkiye’ye döndü

"BABAM BİRAZ DAHA GARANTİCİ"

"Babam ise açıkçası çok istemedi" diyen Şahinkaya şöyle devam etti; "Emin olamadı. Babam biraz daha garantici. 'Para var mı?' bu işte diyerek, ileride geçim sıkıntısı yaşamamı istemedi."

Duyanlar şaşırdı! Nilperi Şahinkaya: Sayın büyükelçimiz 39 yıl sonra temelli olarak Türkiye’ye döndü

SENEGAL'DE DOĞDU

Diplomat olan babası Salim Levent Şahinkaya'nın görevi nedeniyle Senegal'de doğan Nilperi Şahinkaya, ilkokul eğitimini Paris'te, ortaokul eğitimini Bern'de tamamladı.

Duyanlar şaşırdı! Nilperi Şahinkaya: Sayın büyükelçimiz 39 yıl sonra temelli olarak Türkiye’ye döndü

2003 yılında Ankara'ya yerleşip 2006'da Charles de Gaulle Fransız Lisesini bitird. Oyuncu, 2006-2010 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde okudu. Şahinkaya'nın çok ülke gezmesinde babasının rolü büyüktür.

SON DAKİKA