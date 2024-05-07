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Haberler Galeri Duygu Nebioğlu'nun Metin Akpınar'a öfkesi dinmiyor! 'Sesimizi duymadınız'
Giriş Tarihi: 07.05.2024 10:02 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 10:26

Duygu Nebioğlu'nun Metin Akpınar'a öfkesi dinmiyor! 'Sesimizi duymadınız'

Göksel Özdoğdu ile 62 yıldır evli olan 81 yaşındaki Metin Akpınar'ın evlilik dışı ikiz kızları olduğu haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. 1987 yılında Suphiye Orancı ile evlilik dışı aşk yaşayan Metin Akpınar'ın Duygu ve Sevgi Nebioğlu isminde ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz haftalarda annesini aramak için Müge Anlı'ya katılan Duygu Nebioğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Nebioğlu sitemkar paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Duygu Nebioğlu’nun Metin Akpınar’a öfkesi dinmiyor! ’Sesimizi duymadınız’

Göksel Özdoğdu ile 62 yıldır evli olan 81 yaşındaki Metin Akpınar'ın evlilik dışı ikiz kızları olduğu haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. 1987 yılında Suphiye Orancı ile evlilik dışı aşk yaşayan Metin Akpınar'ın Duygu ve Sevgi Nebioğlu isminde ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı.

Duygu Nebioğlu’nun Metin Akpınar’a öfkesi dinmiyor! ’Sesimizi duymadınız’

Duygu Nebioğlu, DNA testi ve mahkeme kararıyla 82 yaşındaki sanatçının öz kızı olduğunu resmiyete kavuşturmuştu.

Tek yumurta ikizleri, anneleri tarafından henüz iki aylıkken Antalya'daki bir köyde bakıcı kadına bırakılmış, Çocuk Esirgeme Kurumu'nda devlet korumasına alındıktan sonra Nebioğlu Ailesi tarafından evlatlık alınmıştı.

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Duygu Nebioğlu’nun Metin Akpınar’a öfkesi dinmiyor! ’Sesimizi duymadınız’

Açtığı babalık davasında DNA testiyle ünlü oyuncu Metin Akpınar'ın kızı olduğunu kanıtlayan Duygu Nebioğlu, son olarak annesi Suphiye Orancı'ya ulaşabilmek için harekete geçmiş ve Müge Anlı'nın programına katılmıştı.

Duygu Nebioğlu’nun Metin Akpınar’a öfkesi dinmiyor! ’Sesimizi duymadınız’

Bir süredir sessiz kalan Nebioğlu şimdi ise sitemkar bir paylaşımda bulundu. Nebioğlu sitemkar paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi

Duygu Nebioğlu’nun Metin Akpınar’a öfkesi dinmiyor! ’Sesimizi duymadınız’

Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Metin Akpınar'ın yıllar önceki "Kalabalıklar içinde yalnızım" sözlerini alıntılayan Duygu Nebioğlu'ndan sert sözler geldi.

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