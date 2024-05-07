Duygu Nebioğlu’nun Metin Akpınar’a öfkesi dinmiyor! ’Sesimizi duymadınız’

Göksel Özdoğdu ile 62 yıldır evli olan 81 yaşındaki Metin Akpınar'ın evlilik dışı ikiz kızları olduğu haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. 1987 yılında Suphiye Orancı ile evlilik dışı aşk yaşayan Metin Akpınar'ın Duygu ve Sevgi Nebioğlu isminde ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı.