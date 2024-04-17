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Haberler Galeri "E belliymiş Türkiye güzeli olacağı" Sosyal medya bu maviş kız çocuğunu konuşuyor!
Giriş Tarihi: 17.04.2024 16:12 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 16:19

"E belliymiş Türkiye güzeli olacağı" Sosyal medya bu maviş kız çocuğunu konuşuyor!

Tüm sevimliliği ile daha o zamandan ışık saçan bu tatlı kız çocuğu, şimdilerin tescilli güzellerinden... Üstelik bir oyuncu... Sosyal medyada ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları oldukça fazla ilgi görüyor. Son olarak ortaya çıkan minik bir kız çocuğunun fotoğrafının şimdilerin çok ünlü bir oyuncusuna ait olduğunu öğrenenler "Gülüşü hiç değişmemiş" demeden edemiyor. Sosyal medyanın konuştuğu bu güzel gözlü minik kızın kim olduğunu öğrenenler "Belliymiş Türkiye güzeli olacağı..." demeden edemiyor. Televizyon ekranlarında, sinema perdesinde ya da gazetelerde her gün gördüğünüz ünlüleri bakalım çocukluk halleri ile tanıyabilecek misiniz... İşte sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları...

E belliymiş Türkiye güzeli olacağı Sosyal medya bu maviş kız çocuğunu konuşuyor!

Sosyal medyada ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları oldukça fazla ilgi görüyor. Son olarak ortaya çıkan minik bir kız çocuğunun fotoğrafının şimdilerin çok ünlü bir oyuncusuna ait olduğunu öğrenenler "Gülüşü hiç değişmemiş" demeden edemiyor.

E belliymiş Türkiye güzeli olacağı Sosyal medya bu maviş kız çocuğunu konuşuyor!

Televizyon ekranlarında, sinema perdesinde ya da gazetelerde her gün gördüğünüz ünlüleri bakalım çocukluk halleri ile tanıyabilecek misiniz...

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E belliymiş Türkiye güzeli olacağı Sosyal medya bu maviş kız çocuğunu konuşuyor!

Güzel gözleri, ipek saçları ve yüzünden silinmeyen gülüşü ile bu tatlı kız çocuğu acaba hangi ünlümüz?

E belliymiş Türkiye güzeli olacağı Sosyal medya bu maviş kız çocuğunu konuşuyor!

Tüm sevimliliği ile daha o zamandan ışık saçan bu tatlı kız çocuğu, eski futbolcu Mesut Özil ile örnek evliliği olan tescilli güzel Amine Gülşe'den başkası değil.

E belliymiş Türkiye güzeli olacağı Sosyal medya bu maviş kız çocuğunu konuşuyor!

Mesut Özil ile tescilli güzel eşi Amine Gülşe 2019'da görkemli bir düğünle evlenmişti.

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