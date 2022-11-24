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Haberler Galeri Ebru Gündeş O Ses Türkiye'nin kulisinde şoku yaşadı! Hadise'nin odasına girdi Reza Zarrab'ın...
Giriş Tarihi: 24.11.2022 15:59 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 16:06

Ebru Gündeş O Ses Türkiye'nin kulisinde şoku yaşadı! Hadise'nin odasına girdi Reza Zarrab'ın...

Hadise'nin, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la aşk yaşadığı haberi geçen yıl gündeme bomba gibi düşmüştü. Reza Zarrab'ın Gündeş'le evliyken Hadise'yle birlikte olduğu, ikilinin Amerika'da tatil yaptıkları iddia edilmişti. Haberin çıkmasının ardından şarkıcının Reza Zarab'la WhatsApp üzerinden konuşma yaptığı ve bu konuşmaların dava dosyasına girdiği iddia edilmişti. Son iddialara göre Gündeş kocasıyla arkadaşının aşk yaşadığına O Ses Türkiye kulisinde şahit oldu. Gündeş Hadise'nin kulisinde kocasının adını görünce şoke oldu. İşte detaylar...

Ebru Gündeş O Ses Türkiye’nin kulisinde şoku yaşadı! Hadise’nin odasına girdi Reza Zarrab’ın...

Ebru Gündeş'in Reza Zarrab'la 11 yıllık evliliği "O Ses Türkiye"de birlikte jüri üyeliği yaptığı Hadise yüzünden bittiği iddia edilmişti. Haberde, Reza Zarrab'ın Gündeş'le evliyken Hadise'yle birlikte olduğu, ikilinin Amerika'da tatil yaptıkları öne sürülmüştü.

Ebru Gündeş O Ses Türkiye’nin kulisinde şoku yaşadı! Hadise’nin odasına girdi Reza Zarrab’ın...

Bu iddiaları yalanlayan Hadise, yayın yasağı çıkarıp dava açacağını belirtmişti. O dönem Kaan Yıldırım'la aşk yaşayan Hadise, sosyal medya hesaplarından Ebru Gündeş'le olan fotoğraflarını silmişti.

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Ebru Gündeş O Ses Türkiye’nin kulisinde şoku yaşadı! Hadise’nin odasına girdi Reza Zarrab’ın...

YAŞADIKLARIMDAN PİŞMAN DEĞİLİM!
Hadise'nin Reza Zarrab'ın aşk haberinin çıkmasının ardından Amerika'da olan iş insanıyla WhatsApp üzerinden konuşma yaptığı iddiası gündeme geldi.

Ebru Gündeş O Ses Türkiye’nin kulisinde şoku yaşadı! Hadise’nin odasına girdi Reza Zarrab’ın...

"Beni de bitirdin kendini de"

Dava dosyasına giren yazışmalarda Reza Zarrab'ın "Beni de bitirdin kendini de" diye sitem ettiği Hadise, "Seninle yaşadıklarımdan asla pişman değilim. Kaan'ı rahatlatmak için yaptım. Zan altında kaldım, mecburdum. Bana lütfen saldırma" dediği öğrenildi.

Ebru Gündeş O Ses Türkiye’nin kulisinde şoku yaşadı! Hadise’nin odasına girdi Reza Zarrab’ın...

Hadise'nin "Resim de varmış" diyerek Reza Zarrab'ı uyardığı ve ikisini Amerika'da sahilde el ele yürürken gösteren fotoğraf karesinin de dava dosyasında olduğu iddia edildi.

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