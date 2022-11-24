Giriş Tarihi: 24.11.2022 15:59
Güncelleme Tarihi: 24.11.2022
16:06
Ebru Gündeş O Ses Türkiye'nin kulisinde şoku yaşadı! Hadise'nin odasına girdi Reza Zarrab'ın...
Hadise'nin, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la aşk yaşadığı haberi geçen yıl gündeme bomba gibi düşmüştü. Reza Zarrab'ın Gündeş'le evliyken Hadise'yle birlikte olduğu, ikilinin Amerika'da tatil yaptıkları iddia edilmişti. Haberin çıkmasının ardından şarkıcının Reza Zarab'la WhatsApp üzerinden konuşma yaptığı ve bu konuşmaların dava dosyasına girdiği iddia edilmişti. Son iddialara göre Gündeş kocasıyla arkadaşının aşk yaşadığına O Ses Türkiye kulisinde şahit oldu. Gündeş Hadise'nin kulisinde kocasının adını görünce şoke oldu. İşte detaylar...