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Haberler Galeri Ebru Gündeş’in biricik aşkı Türkiye’nin en iyi mankenlerindendi! Bir anda sırra kadem basmıştı! 52 yaşındaki Berke Hürcan'ın son haline bakın!
Giriş Tarihi: 16.08.2024 07:32 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 07:34

Ebru Gündeş’in biricik aşkı Türkiye’nin en iyi mankenlerindendi! Bir anda sırra kadem basmıştı! 52 yaşındaki Berke Hürcan'ın son haline bakın!

Şimdilerde özel hayatındaki gelişmelerle adından söz ettiren ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in Fırtınalar şarkısını bilmeyen yoktur. Hatta şarkıdan ziyade klipteki yakışıklı uzun saçlı Berke Hürcan daha çok dikkat çekmişti. Fırtınalar klibinde Ebru Gündeş'in aşkını canlandıran Berke Hürcan sırra kadem basmıştı. Türkiye'nin en iyi mankenlerinden olan Hürcan'ın son hali ortaya çıktı.

Ebru Gündeş’in biricik aşkı Türkiye’nin en iyi mankenlerindendi! Bir anda sırra kadem basmıştı! 52 yaşındaki Berke Hürcan’ın son haline bakın!

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in 90'lı yıllarda yayınlanan Fırtınalar şarkısı klibiyle de hafızalara kazınmıştı. Klipte Ebru Gündeş ile aşk yaşayan model ise sosyal medyada merak konusu oldu. Klipte özellikle uzun saçlarıyla dikkat çeken yakışıklı ismi ise hatırlamayan yoktur.

Ebru Gündeş’in biricik aşkı Türkiye’nin en iyi mankenlerindendi! Bir anda sırra kadem basmıştı! 52 yaşındaki Berke Hürcan’ın son haline bakın!

1992 yılında Avustralya'da Best Model ikincisi seçilen Berke Hürcan yıllara meydana okuyor.Eski model Berke Hürcan'ın son hali ortaya çıktı.

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Ebru Gündeş’in biricik aşkı Türkiye’nin en iyi mankenlerindendi! Bir anda sırra kadem basmıştı! 52 yaşındaki Berke Hürcan’ın son haline bakın!

Şimdilerde 52 yaşında olan eski model ve oyuncu için zaman akmamış gibi.

Ebru Gündeş’in biricik aşkı Türkiye’nin en iyi mankenlerindendi! Bir anda sırra kadem basmıştı! 52 yaşındaki Berke Hürcan’ın son haline bakın!

İşte eski Best Model Berke Hürcan'ın son hali...

Ebru Gündeş’in biricik aşkı Türkiye’nin en iyi mankenlerindendi! Bir anda sırra kadem basmıştı! 52 yaşındaki Berke Hürcan’ın son haline bakın!

Berke Hürcan, 1993'te Türkiye'nin en iyi mankeni seçildi. Ardından dünya çapında yapılan yarışmalarda adından uzun süre bahsettirdi.

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