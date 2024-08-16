Giriş Tarihi: 16.08.2024 07:32
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024
07:34
Ebru Gündeş’in biricik aşkı Türkiye’nin en iyi mankenlerindendi! Bir anda sırra kadem basmıştı! 52 yaşındaki Berke Hürcan'ın son haline bakın!
Şimdilerde özel hayatındaki gelişmelerle adından söz ettiren ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in Fırtınalar şarkısını bilmeyen yoktur. Hatta şarkıdan ziyade klipteki yakışıklı uzun saçlı Berke Hürcan daha çok dikkat çekmişti. Fırtınalar klibinde Ebru Gündeş'in aşkını canlandıran Berke Hürcan sırra kadem basmıştı. Türkiye'nin en iyi mankenlerinden olan Hürcan'ın son hali ortaya çıktı.