Ebru Gündeş’in biricik aşkı Türkiye’nin en iyi mankenlerindendi! Bir anda sırra kadem basmıştı! 52 yaşındaki Berke Hürcan’ın son haline bakın!

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in 90'lı yıllarda yayınlanan Fırtınalar şarkısı klibiyle de hafızalara kazınmıştı. Klipte Ebru Gündeş ile aşk yaşayan model ise sosyal medyada merak konusu oldu. Klipte özellikle uzun saçlarıyla dikkat çeken yakışıklı ismi ise hatırlamayan yoktur.