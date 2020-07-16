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Haberler Galeri Ebru Şahin ile Cedi Osman artık kaçmıyor! Taze aşıklar Ebru Şahin ile Cedi Osman ilk defa el ele poz verdi...

ile artık kaçmıyor! Taze aşıklar Ebru Şahin ile Cedi Osman ilk defa poz verdi...

Sevilen dizi ile oyunculuğunu zirveye taşıyan Alaçatı tatilinden aşkı bulup dönecek. Daha önce ile aşk dedikodularını yalanlayan Ebru Şahin geçtiğimiz gün fena yakalanmıştı. Bir mekanda eğlenen Ebru Şahin ile Cedi Osman trafik ışıklarına takılınca aşkları da belgelenmişti. Magazincilerden kaçamayacaklarını anlayan Ebru Şahin ile Cedi Osman çifti pes etti. Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin, bu sefer Alaçatı'da objektife yakalandılar. İşte aşklarını resmen ilan eden Ebru Şahin ile Cedi Osman el ele ilk pozu...

Giriş Tarihi: 16.07.2020 09:58 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020 10:03
Ebru Şahin ile Cedi Osman artık kaçmıyor! Taze aşıklar Ebru Şahin ile Cedi Osman ilk defa el ele poz verdi...

Sevilen dizi ile oyunculuğunu zirveye taşıyan Alaçatı tatilinden aşkı bulup dönecek. Daha önce ile aşk dedikodularını yalanlayan Ebru Şahin geçtiğimiz gün fena yakalanmıştı.

Ebru Şahin ile Cedi Osman artık kaçmıyor! Taze aşıklar Ebru Şahin ile Cedi Osman ilk defa el ele poz verdi...

Bir mekanda eğlenen ile trafik ışıklarına takılınca aşkları da belgelenmişti.

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Ebru Şahin ile Cedi Osman artık kaçmıyor! Taze aşıklar Ebru Şahin ile Cedi Osman ilk defa el ele poz verdi...

Yakalandıklarını anlayınca sempatik tavırlar sergileyen ile muhabirlere el salladı. Magazincilerden kaçamayacaklarını anlayan Ebru Şahin ile Cedi Osman çifti pes etti.

Ebru Şahin ile Cedi Osman artık kaçmıyor! Taze aşıklar Ebru Şahin ile Cedi Osman ilk defa el ele poz verdi...

ile oyuncu , bu sefer Alaçatı'da objektife yakalandılar.

Ebru Şahin ile Cedi Osman artık kaçmıyor! Taze aşıklar Ebru Şahin ile Cedi Osman ilk defa el ele poz verdi...

İşte aşklarını resmen ilan eden ile ilk pozu...

Ebru Şahin ile Cedi Osman artık kaçmıyor! Taze aşıklar Ebru Şahin ile Cedi Osman ilk defa el ele poz verdi...

Yeniyer adlı mekanda yemek yiyen sevgililer, dışarı çıktı. Muhabirlerle sohbet eden ikili, arkadaş ortamında tanıştıklarını, ilişkilerinin yeni başladığını ve mutlu olduklarını söyledi.

Ebru Şahin ile Cedi Osman artık kaçmıyor! Taze aşıklar Ebru Şahin ile Cedi Osman ilk defa el ele poz verdi...

ve , ilişkileriyle ilgili sorulara "Her şey çok güzel gidiyor" yanıtını verdi.

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