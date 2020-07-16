Ebru Şahin ile Cedi Osman artık kaçmıyor! Taze aşıklar Ebru Şahin ile Cedi Osman ilk defa el ele poz verdi...

Sevilen dizi Hercai ile oyunculuğunu zirveye taşıyan Ebru Şahin Alaçatı tatilinden aşkı bulup dönecek. Daha önce Cedi Osman ile aşk dedikodularını yalanlayan Ebru Şahin geçtiğimiz gün fena yakalanmıştı. Bir mekanda eğlenen Ebru Şahin ile Cedi Osman trafik ışıklarına takılınca aşkları da belgelenmişti. Magazincilerden kaçamayacaklarını anlayan Ebru Şahin ile Cedi Osman çifti pes etti. Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin, bu sefer Alaçatı'da objektife el ele yakalandılar. İşte aşklarını resmen ilan eden Ebru Şahin ile Cedi Osman el ele ilk pozu...
Giriş Tarihi: 16.07.2020
09:58
Güncelleme Tarihi: 16.07.2020
10:03
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