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Haberler Galeri Ebru Şahin'den bikinisi ile sevgilisine özel poz! Güzel oyuncu Ebru Şahin yaz sezonunu hızlı açtı...
Giriş Tarihi: 27.05.2021 08:59 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 10:22

'den bikinisi ile sevgilisine özel poz! Güzel oyuncu Ebru Şahin yaz sezonunu hızlı açtı...

Oyuncu ile sevgilisi tatili sonrası soluğu 'de aldı. Hercai dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Ebru Şahin, özel hayatıyla merak edilen isimler arasında yer alıyor. Aşk orucunu geçtiğimiz yaz, tatilde tanıştığı ünlü basketbolcu Cedi Osman ile bozan Ebru Şahin, mutlu ilişki tablosuyla göz dolduruyor. Dizisinin final yapmasıyla tatil sezonunu hızlı açan Ebru Şahin ardı ardına paylaştığı iddialı pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak sosyal medya hesaından pozlarını paylaşan Ebru Şahin düzgün fiziği ile 'ı salladı. Denizde eğlenceli anlar geçiren Ebru Şahin bikinisi ile sevgilisi Cedi Osman'a poz vermeyi de ihmal etmedi.

Ebru Şahin'den bikinisi ile sevgilisine özel poz! Güzel oyuncu Ebru Şahin yaz sezonunu hızlı açtı...

Oyuncu ile sevgilisi tatili sonrası soluğu 'de aldı. Hercai dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Ebru Şahin, özel hayatıyla merak edilen isimler arasında yer alıyor.

Ebru Şahin'den bikinisi ile sevgilisine özel poz! Güzel oyuncu Ebru Şahin yaz sezonunu hızlı açtı...

Aşk orucunu geçtiğimiz yaz, tatilde tanıştığı ünlü basketbolcu ile bozan , mutlu ilişki tablosuyla göz dolduruyor.

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Ebru Şahin'den bikinisi ile sevgilisine özel poz! Güzel oyuncu Ebru Şahin yaz sezonunu hızlı açtı...

Dizisinin final yapmasıyla tatil sezonunu hızlı açan ardı ardına paylaştığı iddialı pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ebru Şahin'den bikinisi ile sevgilisine özel poz! Güzel oyuncu Ebru Şahin yaz sezonunu hızlı açtı...

Son olarak sosyal medya hesaından pozlarını paylaşan düzgün fiziği ile 'ı salladı.

Ebru Şahin'den bikinisi ile sevgilisine özel poz! Güzel oyuncu Ebru Şahin yaz sezonunu hızlı açtı...

Denizde eğlenceli anlar geçiren bikinisi ile sevgilisi 'a poz vermeyi de ihmal etmedi.

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